TACTIQUE : Comment intégrer Lautaro Martinez dans le onze du Barça ?

Lautaro Martinez au Barça, comment ça marche ? Analyse tactique des différents scénarios de l'intégration de l'attaquant argentin.

Le timing est primordial en football, en particulier en ce qui concerne les transferts. Lorsque le a tenté de signer Lautaro Martinez en 2015, ce dernier avait refusé.

Il pensait que sa carrière serait meilleure en restant au Racing Club - et il avait raison. Après avoir fait ses débuts professionnels à 18 ans, Lautaro s'est imposé comme l'un des talents offensifs les plus brillants d'Amérique du Sud et, il y a deux ans, il a été recruté par l'Inter, où il a continué de s'améliorer de façon exponentielle.

Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Madrid qui s'intéresse à ses services, mais "de nombreux clubs", comme l'a admis mercredi le directeur sportif des Nerazzurri, Piero Ausilio, à Sky Sport Italia. Barcelone est l'équipe "la plus déterminée" à signer le joueur de 22 ans et il est facile de comprendre pourquoi les Catalans, pourtant à court d'argent, sont si désespérés de trouver un moyen de payer les 111 millions d'euros de la clause du joueur.

Le Barça cherche un remplaçant pour Luis Suarez, de plus en plus sujet aux blessures. Les problèmes d'inspiration de l'Uruguayen à l'extérieur ont contribué aux difficultés de l'équipe en ces dernières années, et le Barça s'est retrouvé amoindri en février et avait a dû signer une recrue d'urgence, payant à Leganes 18 millions d'euros pour le Danois Martin Braithwaite. Ainsi, les Blaugrana ne peuvent tout simplement pas se permettre de laisser passer une autre fenêtre de transfert sans signer un attaquant de classe mondiale et ils ont, tout naturellement, identifié Lautaro comme le successeur de Suarez.

Est-ce vraiment le bon moment pour Lautaro de rejoindre le Barça? C'est un club qui fonctionne sans stratégie de transfert cohérente depuis des années maintenant et même s'il ressemble à "l'héritier idéal" de Suarez, comme l'a récemment déclaré le président du Racing Football Adrian Ruben Fernandez, rien ne garantit qu'il sera correctement utilisé au Camp Nou. Il suffit de regarder la situation actuelle de Frenkie de Jong. Après avoir perfectionné ses compétences à l' , le Néerlandais était essentiellement fait pour le Barça - étant donné que les deux clubs sont liés par la philosophie du football de Johan Cruyff - et pourtant De Jong n'a pas encore été utilisé dans sa position préférée au centre du milieu de terrain cette saison.

Le fait est qu'il y a plusieurs autres facteurs à considérer avant de conclure que Lautaro est le bon candidat pour le Barça simplement parce qu'il partage certaines des caractéristiques de Suarez. En effet, l'hypothèse est que Lautaro est simplement un remplaçant comparable et se contentera de jouer le rôle de Suarez au centre de l'attaque à trois du Barça, avec Lionel Messi à droite et Antoine Griezmann à gauche.



Cependant, il convient de noter que Lautaro a été presque exclusivement déployé dans une attaque à deux dans sa carière, que ce soit au Racing, à l'Inter et en .

Le Barça reste néanmoins attaché à son bien-aimé 4-3-3, comme Quique Setien l'a rapidement appris lorsqu'il a tenté sans succès de modifier la formation de l'équipe juste après sa nomination en tant que successeur d'Ernesto Valverde en janvier. Un compromis devrait donc être trouvé pour tirer le meilleur parti de Lautaro, étant donné qu'il n'est ni un orthodoxe n° 9 ni un traditionnel n° 10. Il est en quelque sorte un hybride.

En effet, la principale raison pour laquelle il s'entend si bien avec Romelu Lukaku à l'Inter cette saison est que les deux sont prêts à travailler depuis les flancs et à changer de position à intervalles réguliers. Il convient également de rappeler que l'Argentine a terminé troisième de la Copa America l'année dernière avec Lautaro jouant devant avec Sergio Aguero, et Messi stationné derrière, c'est pourquoi Fernando Batista préconise d'utiliser Suarez et Lautaro en tandem.

"Si vous voulez jouer 4-3-3, il n'y aurait de place que pour l'un des deux", a expliqué l'entraîneur argentin des moins de 20 ans et des moins de 23 ans à Mundo Deportivo. "Mais avec ces deux bêtes (Lautaro et Suarez) en haut, le Barça aurait un grand avantage. Cela donnerait également à Messi, qui recule maintenant un peu plus loin, plus d'options pour passer. Donc, je n'hésiterais pas: je jouerais avec Suarez et Lautaro ensemble."



Lautaro, un taux de conversion médiocre

Bien sûr, cela soulève la question: que fera Barcelone avec Griezmann? Depuis son arrivée depuis l'Atletico Madrid pour 120 millions d'euros l'année dernière, le Français a essentiellement lutté avec les mêmes problèmes systémiques auxquels Lautaro serait confronté.

Comme Lautaro, il est un attaquant mobile et moderne qui préfère jouer avec un buteur plus conventionnel. Bien sûr, contrairement à Lautaro, Griezmann n'a pas de lien fort avec Messi. Le capitaine argentin n'est pas allé jusqu'à convoquer publiquement son compatriote à Barcelone, lui qui n'a pas caché son admiration pour la principale cible de transfert du club.

"Il est spectaculaire, il a un talent incroyable, on pouvait voir qu'il allait être un grand joueur et maintenant il a explosé et le montre", a déclaré Messi à Mundo Deportivo en février. "Il est très fort, il est brillant en 1 vs 1, il marque des buts, il affronte n'importe qui dans la zone. Il tient le ballon, il pivote, il va chercher le ballon. Il a tellement de talent , il est un joueur complet. "Lautaro n'est en aucun cas un produit fini. Il a marqué 16 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais c'est près de la moitié de l'autre grand nom du marché cet été, Timo Werner, qui a également glané neuf passes décisives (11-2).

De plus, Lautaro a toujours le pied sur la gâchette, lui qui compte plus de tirs que son partenaire d'attaque, pourtant plus prolifique, Romelu Lukaku, mais son taux de conversion est médiocre (18,4%). Pour mettre cela en contexte, Werner réussit une tentative de but sur quatre, tandis que le monstre Erling Haaland enterre la moitié des siennes. Lautaro est également derrière la plupart des meilleurs attaquants du Top 5 européen en termes de précision de passe et de taux de réussite en dribble, soulignant le nombre de domaines dans lesquels il doit s'améliorer.

Joueur Buts Matches Passes déc. 1. R. Lewandowski 41 36 5 2. T. Werner 30 39 11 3. K. Mbappé 30 33 13 4. C. Immobile 30 33 7 5. C. Ronaldo 25 32 3 6. L. Messi 24 31 16 7. R. Lukaku 23 35 5 8. S. Aguero 23 30 3 9. R. Jimenez 22 44 10 33. L. Martinez 16 31 2

Lautaro inférieur à Suarez à tous les niveaux

En effet, il est révélateur que ses chiffres à tous les niveaux sont généralement inférieurs à ceux de Suarez. C'est sans doute pour cela que Fabio Capello a mis en garde Lautaro contre un départ de l'Inter pour le Barça cet été.

"Lautaro Martinez est un très bon joueur; il a tout", a déclaré l'ancien entraîneur de l' à El Larguero. "Mais aller à Barcelone etêtre en concurrence avec Suarez serait toujours difficile. Je pense qu'il vaut mieux être tituaire à l'Inter que remplaçant à Barcelone." Personne n'a marqué plus de buts de Lautaro pour l'Argentine depuis que Lionel Scaloni a pris les commandes de l'Albiceleste en 2018 et pourtant, même le sélectionneur argentin prêche la prudence, soulignant que ce dont l'attaquant a besoin à ce stade de sa carrière est un temps de jeu régulier. Bien sûr, l'idée que le Barça paie plus de 100 millions d'euros pour un joueur et le laisse sur le banc peut sembler ridicule. Mais cela ne semblerait certainement pas si étrange à Ousmane Dembele ou à Philippe Coutinho.

Quiconque a regardé jouer Lautaro cette saison témoignera de son énorme potentiel. Il est dynamique, travailleur, talentueux, affamé et, peut-être plus important encore, intelligent. Il a refusé Madrid il y a cinq ans parce qu'il savait que les grands clubs reviendraient lui courir après. Refuser le rival catalan sera beaucoup plus difficile, tout simplement parce que cela pourrait être sa seule chance de jouer pour le même club que Messi, qui aura 33 ans le mois prochain. Si le Barça ne profite pas de la clause de rachat de 111 millions d'euros de Lautaro avant son expiration le 15 juillet, il est peu probable qu'il puisse se le permettre dans un avenir proche. Le moment est clairement venu pour Barcelone. Mais maintenant, ils doivent convaincre Lautaro que le moment est venu pour lui aussi.