Port du hijab : Nouhaila Benzina entre dans l'histoire

La Marocaine Nouhaila Benzina devient la première joueuse à porter le hijab en Coupe du monde

La Marocaine Nouhaila Benzina est entrée dans l'histoire dimanche en devenant la première joueuse à porter un hijab en Coupe du monde lors de la victoire 1-0 contre la Corée du Sud.

La défenseuse de 25 ans n'avait pas été utilisée lors de la première défaite du Maroc contre l'Allemagne (6-0) la semaine dernière, mais elle a été sélectionnée par le sélectionneur Reynald Pedros pour le match crucial d'Adélaïde.

Le port de couvre-chefs pour des raisons religieuses a été autorisé par la Fifa en 2014 et Benzina a porté un foulard islamique blanc tout au long du match lors d'une victoire vitale qui a maintenu en vie les espoirs du Maroc de se qualifier pour les phases à élimination directe pour ses débuts en Coupe du monde.

Benzina, qui joue au Maroc pour l'AS FAR (Association sportive des forces armées royales), est la première joueuse à porter un hijab lors d'un tournoi international féminin senior.

La Fifa avait auparavant interdit le hijab pour des raisons de santé et de sécurité, mais cela a été modifié en 2014 avant la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans qui s'est déroulée en Jordanie.

Le Maroc est désormais à égalité de points avec l'Allemagne et la Colombie, qui s'affrontent plus tard dans la journée de dimanche. La Corée du Sud n'a aucun point et sera éliminée si l'Allemagne évite la défaite.