Pogba évalue les chances de Kanté pour le Ballon d’Or

L’international français Paul Pogba pense que son coéquipier N’Golo Kanté mériterait de remporter le Ballon d’Or cette année.

Auteur d’une fin de saison exceptionnelle avec Chelsea, N’Golo Kanté est plébiscité par beaucoup pour aller chercher le Ballon d’Or France Football à la fin de l’année. Une idée qui commence à faire son chemin et qui bien sûr s’invite dans les discussions entre les joueurs tricolores.

Ce vendredi, Paul Pogba s’est attardé sur cette éventualité. « La Pioche » estime que ça serait on ne peut plus mérité de décerner cette prestigieuse récompense individuelle à son compère dans l’entrejeu des Bleus.

« Ce que je voudrais dire au monde entier c’est que le N’Golo Kanté qu’on a vu ces derniers mois ça a toujours été le même, a déclaré le milieu mancunien sur Eurosport. On parle beaucoup de ses performances, mais il a toujours joué comme ça et il a toujours été aussi performant. A cause de Messi et Cristiano Ronaldo on oublie aujourd’hui ce genre de performances des milieux de terrain ou même de défenseurs. Moi je l’avais dit il y a bien longtemps que ça serait une opportunité (pour lui) si Chelsea gagne. Ça serait une chance et ça serait mérité aussi ».

« Kanté méritait le Ballon d’Or même sans l’Euro »

Pogba a ensuite insisté sur le fait que le milieu des Blues a toujours affiché le même niveau quand il était épargné par les blessures. « C’est le même NG qu’avant. Comme les dernières années, s’il n’avait pas eu des petits pépins. Il a toujours été comme ça. Cela ne me surprend pas ce qu’il fait. Ça me surprend juste qu’il continue autant. Mais sinon, que ça soit lors des matches Coupe du Monde ou de C1, il a toujours été comme ça ».

A la question enfin si un succès final à l’Euro aiderait Kanté pour conquérir le Ballon d’Or, Pogba a rétorqué : « Ce n’est pas parce que l’équipe de France gagnera l’Euro que NG aura le Ballon d’Or. Ça n’a rien à voir. S’il le mérite, il faut le lui donner. Car il a été performant tout au long de la saison. Il ne faut pas penser trophées, mais il faut penser performances. Si on gagne ça sera bien sûr un plus. Et pour moi, encore une fois, c’est une chance de l’avoir parmi nous ».