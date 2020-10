Pogba était proche d'un retour à la Juve !

Le milieu mancunien Paul Pogba aurait pu filer à la Juventus durant le dernier mercato.

Selon les informations de Fabrizio Romano, compétent journaliste italien, correspondant transferts de The Guardian et de Sky Sports et qui n'est plus à présenter, la était déterminée à faire revenir Paul Pogba au cour de l'été.

Au final, les recruteurs piémontais se sont rétractés à cause du Covid-19 et de l’impact négatif que la pandémie a eu sur les finances du champion d' .

Résultat définitif des courses, Paul Pogba va continuer son parcours avec pendant au moins une saison de plus.

Mais rien ne dit que la Vieille Dame ne relancer pas le dossier Pogba dans le futur, l'été prochain par exemple...