Pogba est le meilleur joueur de l'Euro, selon Rooney

Paul Pogba était la star de l'Euro 2020 avant que le tournoi de la France ne s'arrête brutalement.

Wayne Rooney espère que le Français va pouvoir reproduire sa forme internationale à Manchester United. Le milieu de terrain a été l'un des joueurs les plus réguliers de l'équipe de Didier Deschamps, qui a dominé le Groupe F contre le Portugal et l'Allemagne, au début du tournoi.

Mais les détenteurs de la Coupe du monde ont été surpris lors des huitièmes de finale par leurs voisins suisses lors d'une finale dramatique aux tirs au but. Un départ bien trop soudain pour un joueur du tournoi, selon le Légende des Diables rouges.

"Comme beaucoup de gens, je pensais que les Français seraient champions et en tant qu'équipe, ils ont été une énorme déception", a écrit Rooney dans sa chronique pour le Sunday Times.

"C'était particulièrement dommage pour Paul Pogba. Il avait été le joueur du tournoi jusqu'à ce qu'ils sortent. Les passes [qu'il] a jouées pour Karim Benzema et Kylian Mbappé étaient incroyables.

"Cela l'a aidé d'avoir N'Golo Kanté comme partenaire de milieu de terrain, mais je pense que la principale raison pour laquelle les performances de Paul étaient si bonnes était son positionnement."

"Il jouait plus profondément que nous ne le voyons normalement pour Manchester United et cela signifiait qu'il était capable de ramasser le ballon dans les zones du terrain où il avait le temps et la place pour faire une passe."

Le meilleur buteur de tous les temps des Three Lions a en outre évoqué qu'un changement dans l'approche de Marcus Rashford à Old Trafford pourrait aider Pogba, en particulier si le premier est capable d'imiter Kylian Mbappé dans la profondeur. "Donnez à Paul du temps et de l'espace et il aura la capacité et l'imagination de vraiment blesser l'opposition", a-t-il ajouté."

"Mbappéa eu un mauvais Euro dans l'ensemble, mais il a contribué au succès de Paul. Les équipes ont reculé devant la France parce qu'elles s'inquiétaient du rythme de Mbappé, ce qui a permis à Paul d'avoir un peu d'espace pour jouer, et la capacité de Mbappé à courir derrière a permis à Paul de jouer un type de passe dans lequel il est si bon. A United, si Marcus Rashford peut développer son jeu et être encouragé à commencer à faire ces courses de style Mbappé , je pense que vous verriez Paul faire plus de ce qu'il fait pour son pays en club."