L'international français est réticent à entrer dans le débat concernant son futur, surtout quand son apparence génère des rumeurs sans fondement.

Paul Pogba s'est amusé des suggestions selon lesquelles sa nouvelle coiffure pourrait être un indice sur un futur transfert. Le milieu de terrain de Manchester United étant actuellement pressenti pour faire un retour à la Juventus.

Une coupe tout à fait innocente

Le champion du monde a quitté Turin pour effectuer un deuxième séjour à Old Trafford en 2016, avec un transfert qui a coûté 105 millions d'euros faisant de lui le joueur le plus cher de la planète à l'époque. Les spéculations concernant un autre transfert ne se sont jamais tassées pour le joueur de 28 ans et, à l'approche de la dernière année de son contrat en Angleterre, les rumeurs à propos d'un nouveau retour à l'envoyeur vont de nouveau bon train.

Interrogé par Sky Sport Italia pour savoir si la coiffure aborée de l'Euro 2020 est une indication de ce qu'il compte faire cet été, Pogba a répondu: "Les cheveux teints en noirs et blancs sont-ils un signe pour le futur ? Je m'attendais à cette question. Il n'y a pas d'avenir maintenant, seulement le championnat d'Europe. Mes coupes changent souvent."

Pogba ne pense qu'aux Bleus

Un nouveau contrat est aussi évoqué pour Pogba à Manchester, ce qui mettrait un terme aux bruits d'un départ. Pour l'instant, cependant, la Pioche se concentre entièrement sur le parcours des Bleus et l'objectif qu'il y a d'aller chercher le doublé Mondial - Euro.

La sélection de Didier Deschamps est sortie première de ce qui était surnommé comme le "groupe de la mort" et a pris rendez-vous avec la Suisse pour un huitième de finale prévu lundi prochain à Bucarest. Les menaces du Portugal, de l'Allemagne et de la Hongrie ont donc été écartées. Pogba a déclaré à ce sujet : "C'est un championnat d'Europe, c'est une compétition très difficile, l'objectif est d'aller jusqu'au bout. Le groupe ne nous a pas fait peur. Nous étions préparés, nous savions que nous affrontions ces équipes et nous savions que ce serait difficile. Nous avons terminé premiers du groupe, ce qui était l'objectif, maintenant nous avons le tour suivant et nous sommes confiants. "

La star mancunienne s'est aussi exprimée à propos de son coéquipier Karim Benzema, qui vient de débloquer son compteur buts avec un doublé contre la Seleçao (2-2) : "Nous sommes heureux de l'avoir dans l'équipe car il fait des choses exceptionnelles et marque des buts. Nous espérons que [Kylian] Mbappe et [Antoine] Griezmann le feront aussi, nous savons que nous avons des attaquants forts qui peuvent faire la différence à tout moment. Maintenant, nous sommes calmes, nous nous reposerons et penserons au prochain match."