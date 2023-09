"Je ne veux plus jouer", l’étonnante révélation de Pogba

Paul Pogba n’en peut plus de sa vie compliquée depuis plus d’un an. Le milieu de terrain tricolore fait de troublantes révélations.

Alors qu’il est victime présumée d’une tentative d’extorsion qui serait orchestrée par son frère, Mathias, Paul Pogba sort de son mutisme et fait de troublantes révélations sur le sujet qui anime la toile depuis plus d’un an.

Paul Pogba veut arrêter de « jouer »

Revenu à la Juventus Turin à l’été 2022 en provenance de Manchester United, Paul Labile Pogba n’a pas connu ses débuts de rêve au sein de l’effectif de la Vieille Dame. Freiné par des pépins physiques, l’international milieu central français (91 capes, 11 buts) n’a disputé que six matchs avec la formation turinoise. A l’époque, le joueur était sous le feu de critiques puisqu’il s’est retrouvé plongé dans une sombre histoire de tentatives d’extorsion en bande organisée après la publication d’une vidéo de Mathias Pogba, dans laquelle ce dernier promet "des grandes révélations" sur Paul.

Plus d’un an après, Paul Pogba revient sur la scène qui a bouleversé sa vie tant professionnelle que sociale. Dans une interview accordée à Al-Jazeera, le milieu de terrain central de la Juventus Turin promet ne pas lâcher l’affaire aussi facilement. « Je veux leur montrer que je ne suis pas faible. Ils peuvent dire du mal de moi, je n’abandonnerai jamais. Vous pouvez accomplir quelque chose de grand, le lendemain, vous n’êtes plus personne », a déclaré le champion du monde 2018.

L'article continue ci-dessous

Par ailleurs, le natif de Lagny-sur-Marne regrette l’influence de l’argent. « L'argent change les gens. Il peut briser une famille. Il peut créer une guerre. Parfois, j'étais seul et je me disais: ‘Je ne veux plus avoir d'argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu'ils m'aiment pour moi - pas pour la célébrité, pas pour l'argent'. Parfois, c'est difficile », se désole le milieu de terrain de 30 ans au micro d’Al-Jazeera.

Selon les informations de RMC Sport, Paul Pogba et ses maîtres chanteurs présumés sont convoqués ce vendredi 15 septembre dans le bureau des juges d'instruction, au tribunal judiciaire de Paris.