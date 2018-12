Pléa voit plus grand que M'Gladbach

L'attaquant français Alassane Pléa affirme qu'il n'a pas l'intention de s'éterniser au Borussia M'Gladbach.

Le Borussia M'Gladbach est la principale sensation de la première partie de la saison en Bundesliga. À mi-chemin, l'équipe de Dieter Hecking occupe la troisième place au classement, juste derrière les deux cadors, le Bayern et le Borussia. Un brillant parcours auquel a largement contribué un Français, en la personne d'Alassane Pléa. Tout juste arrivé au club, ce dernier a mis 8 buts en 17 parties disputées.

L'ancien Niçois apprécie son séjour outre-Rhin. Néanmoins, et alors que son contrat s'étire jusqu'en 2023, il a fait savoir qu'il voyait plus grand pour la suite de sa carrière. "Oui, il y a des plans, on a toujours envie de jouer dans les meilleurs clubs, a-t-il lâché sur Canal+. J'ai voulu passer une étape intermédiaire et c'est pour ça que je suis venu ici. C'est à moi d'être bon, et essayer de trouver un super club et jouer la Ligue des Champions".

Pléa veut découvrir la plus belle des compétitions européennes au plus vite, et il ne desespère pas à l'idée de le faire avec sa formation actuelle. "Oui, c'est l'objectif et on a envie de jouer la C1, mais jouer l'Europe ça serait déjà bien. On est en bonne position (pour le faire)". Pour rappel, M'Gladbach n'a participé qu'à une seule reprise à la Ligue des Champions. C'était en 2016/17 et les Allemands avaient alors terminé troisièmes de leur poule.

Malgré son efficacité, Pléa n'occupe que la 6e place au classement des buteurs de la Bundesliga, à trois réalisations du leader Paco Alcacer (Borussia Dortmund). Au sein de sa formation, il partage la première place avec son coéquipier Thorgan Hazard.