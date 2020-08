Pirlo : "Je veux que mon équipe de la Juventus ressemble aux équipes de Conte"

Ayant joué sous l'actuel manager de l'Inter, le nouvel entraîneur des Bianconeri a décrit la manière dont il voulait que son équipe joue.

La pourrait finir par jouer comme les équipes d'Antonio Conte, lors de son passage chez les Bianconeri, la saison prochaine après que le nouveau patron, Andrea Pirlo, ait présenté la tactique souhaitée. Andrea Pirlo n'avait jamais occupé auparavant un poste d'entraîneur senior lorsque la Juve a promu son nouvel entraîneur de l'équipe U-23 pour remplacer Maurizio Sarri le 8 août. De plus, Pirlo n'était en charge de la deuxième équipe de la Juventus que depuis une semaine, il y a donc peu d'indications sur la manière dont il souhaite que ses équipes jouent.

Cependant, lors de sa conférence de presse de présentation, mardi, le joueur de 41 ans a parlé avec éloge des équipes de la Juventus dans lesquelles il a joué sous Conte entre 2011 et 2014. Les Bianconeri ont remporté le titre au cours des trois saisons où Conte et Pirlo étaient ensemble, et le nouvel entraîneur veut ramener certaines des caractéristiques de ces équipes. "Peut-être que nous pouvons atteindre ce niveau de désir et de cohésion", a déclaré Pirlo aux journalistes.

Pirlo a confiance en Arthur

"Mais c'est ce que je voudrais ramener - ces principes, cet ADN de travail et de sacrifice, de transpiration l'un pour l'autre et c'est seulement de cette manière que vous pourrez atteindre vos objectifs", a expliqué l'Italien. Maurizio Sarri a conduit la Juve à un neuvième Scudetto consécutif mais a payé le prix d'une autre campagne décevante en , qui s'est terminée par une défaite en huitième de finale contre . Comme ce fut le cas lorsqu'il a tenu les rênes à , la tactique de Sarri a également été remise en question, et Pirlo a déjà dit à l'équipe comment il voulait faire les choses à Turin.

"Je veux apporter un peu d'enthousiasme, ce qui manquait dans la dernière période", a ajouté Pirlo. "Je veux proposer un football proactif, et une domination du jeu, comme je l'ai dit aux gars hier. Je leur ai dit deux choses - la première est que vous devez toujours avoir le ballon, la seconde est qu'il doit être récupéré rapidement. Ce sont les deux premières choses tactiques que j'ai dites et auxquelles je crois. Ce sont les choses mentales les plus importantes pour l'équipe".

La Juventus a déjà fait sa première signature avant la saison prochaine, Arthur arrivant de Barcelone après une période décevante de deux ans en Catalogne. Avec Miralem Pjanic faisant le chemin inverse, Arthur devrait jouer un rôle majeur au milieu de terrain, comme Pirlo l'a fait pendant ses jours à Turin. "Je l'ai vu et admiré", a ajouté Pirlo à propos d'Arthur. "C'est un milieu de terrain de construction qui peut remplir plusieurs rôles - en tant que sentinelle, milieu de terrain, milieu de terrain à deux. Il a de la qualité et sera utile".