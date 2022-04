Piqué répond aux accusations concernant l'affaire de la Supercoupe

Le rôle de Gerard Piqué dans l'obtention de la Supercoupe d'Espagne par l'Arabie saoudite a été révélé après la fuite d'un enregistrement audio révélant que la star du FC Barcelone discutait avec le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, des détails financiers.

L'instance dirigeante a rompu avec la tradition en 2019 pour annoncer une expansion du format traditionnel de la Supercoupe, qui sera jouée à Djeddah.

Aujourd'hui, une fuite audio obtenue par El Confidential a mis en lumière le rôle joué par Kosmos, l'entreprise de Piqué, pour convaincre la RFEF de faire ce changement, en soulignant les discussions sur le montant nécessaire pour convaincre des équipes comme le Real Madrid de participer à l'étranger.

Qu'a dit Piqué dans la fuite audio ?

"Si c'est une question d'argent et que le Real Madrid part pour 8 millions d'euros, alors ils seront payés 8 millions d'euros et Barcelone sera payé 8 millions d'euros aussi", a déclaré Piqué. "Ensuite, les autres sont payés 2 millions d'euros et 1 million d'euros.

"Cela fait 19 millions d'euros (15,7 millions de livres/ 20,5 millions de dollars) et vous, la fédération, gardez 6 millions d'euros (5 millions de livres/ 6,4 millions de dollars). Nous pourrions même faire pression sur l'Arabie saoudite pour obtenir plus, en disant que sinon, le Real Madrid pourrait ne pas venir.

"Plutôt que de l'organiser en Espagne, où vous ne gagnerez même pas 3 millions d'euros (2,5 millions de livres/ 3,2 millions de dollars), pensez à cela."

Comment Piqué a-t-il réagi à la fuite de l'audio ?

Le défenseur vainqueur de la Coupe du monde a répondu avec colère à la fuite "illégale" de conversations personnelles qui impliquent ses intérêts commerciaux en dehors du football, l'homme de 35 ans affirmant qu'il n'a pas à s'excuser.

Piqué a déclaré sur Twitch à propos d'un accord qui rapporterait 40 millions d'euros (33 millions de livres/43 millions de dollars) par tournoi à la RFEF et 24 millions d'euros (20 millions de livres/26 millions de dollars) à Kosmos : "Tout ce que nous avons fait est légal, je vais exposer mon rôle dans le conflit d'intérêts, je veux montrer mon visage parce que je n'ai rien à cacher. Je suis fier de ce que nous faisons à Kosmos.

"Nous voulions changer le format du tournoi et le rendre plus intéressant pour le téléspectateur. Cela se répercute sur les revenus. Le président, Luis Rubiales, a beaucoup aimé l'idée.

"L'Arabie saoudite n'était pas la seule option. Les États-Unis et le Qatar étaient sur la table. Finalement, ils ont décidé d'aller en Arabie Saoudite.

" La commission ? Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est relativement normal. Elle oscille entre 10 et 15% et nous avons estimé qu'elle était conforme à ce que les agences facturent pour effectuer ce type de gestion. La commission est en ligne avec le marché.

"J'ai apporté une opportunité à la RFEF. Avant de changer le format, ils gagnaient 120 000 euros pour la compétition, après le mouvement ils ont gagné 40 millions d'euros.

"En ce qui concerne les enregistrements, c'est un audio sorti de son contexte. J'aide simplement le président à trouver une formule qui a du sens. C'est un audio sorti de son contexte.

"Je sais comment séparer ce qui est un accord commercial de ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire jouer au football. Je n'ai jamais reçu la moindre aide. Si vous me dites qu'un accord commercial sain va affecter la compétition, vous n'avez aucune idée de qui je suis.

"El Confidencial m'a appelé il y a une semaine et m'a dit que cela allait se savoir. Je leur ai dit que je m'en fichais. Je n'ai pas à me cacher de quoi que ce soit."

Il a ajouté : "Il ne faut pas être très intelligent pour savoir qui est derrière les fuites.

"Je suis ici pour que tous les journalistes me posent toutes les questions. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une entreprise, que ce n'est pas moi personnellement. Cette société se consacre à cette tâche depuis longtemps. Des opérations ont été menées entre d'autres sociétés.

"Pourquoi est-ce que cela sort maintenant ? Enquêtez, c'est vous les journalistes.

"Officiellement, nous percevons la commission directement auprès du gouvernement saoudien. En aucun cas nous ne percevons quoi que ce soit de la RFEF : quatre millions d'euros (10% des 40 millions d'euros de l'accord). Je n'ai pas d'accord commercial avec la RFEF".

Piqué a poursuivi dans une longue diatribe : "Je ne veux pas penser à savoir s'ils s'en prennent à moi. C'est une fuite malveillante. Ce qui est nouveau, c'est la fuite audio elle-même, qui a été divulguée illégalement. Pas les informations qu'elle contient.

"Prendre ma retraite" ? Non, loin de là. Toute cette situation me donne quelques années de plus pour jouer.

" En 2019, la nouvelle est tombée. Kosmos percevra une somme d'argent et la RFEF percevra également 40 millions d'euros.

"Je reconnais que ce n'est pas habituel pour un joueur d'être impliqué dans ce type d'affaires, car un joueur ne fait pas ces choses avant de prendre sa retraite, mais j'aime ça. Est-ce que je dois m'excuser ? Pour cela ? Eh bien, je ne vais pas le faire, à partir de maintenant, que chacun pense ce qu'il veut.

"Je ne me suis pas lancé dans Kosmos et dans les affaires pour l'argent. Comme vous pouvez le comprendre, j'ai très bien gagné ma vie et je pourrais passer toute ma vie allongé sur un canapé à ne rien faire. Dans la société dans laquelle nous vivons, générer de l'argent est synonyme de succès et j'aime cela.

"Le football appartient aux fans, évidemment, mais il y a des fans dans le monde entier. Oui, le Barca était au courant de ce qui se passait en 2019 avec les négociations et tout allait bien.

"Depuis la relation avec Rubiales de mon temps en tant que joueur de l'équipe nationale, j'ai compris qu'il y avait la confiance nécessaire pour entamer ces conversations. Je ne le regrette pas car nous avons fait un très bon travail. Rien de mal n'a été fait, ni moralement ni légalement."