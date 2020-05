Pavard et le Bayern laminent Dusseldorf

Le a fait honneur à son rang ce samedi lors de la réception de Fortuna Dusseldorf. Sur la lancée de ses bons résultats récents, l’équipe de Hansi Flick n’a fait qu’une bouchée du barragiste. Elle l’a emportée 5 à 0, avec notamment de séduisantes copies individuelles rendues par Benjamin Pavard et Robert Lewandowski.

En verve et toujours aussi inspiré offensivement, l’international tricolore a été impliqué dans les deux premiers buts de son équipe. Il a d’abord poussé Jorgensen à un but contre son camp (15e) en plaçant une reprise croisée dans la surface. Puis, à la demi-heure du jeu, il a doublé la mise d’une belle tête décroisée, à la réception d’un corner de Joshua Kimmich. Deux jolies banderilles et à travers lesquelles il confirme sa belle forme du moment, mais aussi le rôle important qu’il a désormais au sein de cette prestigieuse équipe.

22 - Hansi #Flick is the first manager to win 22 of his first 25 games with @FCBayernEN in all competitions since their promotion to the in 1965 (Guardiola has won 21 of his first 25). Winner. #FCBF95 pic.twitter.com/IG06LW0o2G