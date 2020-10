Paulo Fonseca voulait qu’Alessandro Florenzi reste à la Roma

Buteur face à Nîmes vendredi, le latéral droit fait l’unanimité au PSG. Au grand dam de son ancien entraîneur de la Roma.

Suite au départ de Thomas Meunier, libre de tout contrat, le PSG avait fait de l’arrivée d’un latéral droit une priorité. Si Colin Dagba et Thilo Kehrer peuvent évoluer à ce poste, il manquait clairement un titulaire en puissance. Fort de son réseau en , Leonardo a misé sur Alessandro Florenzi pour remplir cette tâche.

Un choix surprenant tant l’Italien a montré des difficultés à revenir de sa rupture des ligaments croisés et n’a presque pas joué lors de son prêt à Valence la saison dernière. En l’espace de quelques matches, Florenzi a mis tout le monde d’accord et son but à Nîmes, après celui contre Angers, est venu valider ses bons débuts.

Prêté avec option d’achat, l’international italien pourrait bien représenter une nouvelle bonne pioche, après Mauro Icardi cet été. A Rome, on regrette déjà le départ de l’ancien capitaine.

"Je voulais qu'il reste avec nous, notre système de jeu serait parfait pour lui, a avoué Paulo Fonseca en conférence de presse. Je lui ai parlé et il a décidé d'accepter l'offre du PSG. Je comprends ce choix, mais mon intention était de travailler avec lui."