L'Atletico Madrid s'apprête à vivre un nouvel été incertain, avec des bruits contradictoires sur la planification de son effectif.

Certains affirment que les dirigeants des Colchoneros sont prêts à faire une révolution, tandis que d'autres prétendent qu'ils devront vendre avant de recruter. Paulo Dybala pourrait être une solution moins onéreuse.

Le meneur de jeu de l'AS Rome aurait une clause dans son contrat lui permettant de quitter la Serie A l'été prochain, selon des informations récentes en provenance d'Italie, comme le rapporte Diario AS. Dybala, 30 ans, a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives cette saison en 35 matches, et est dans la dernière année de son contrat avec l'AS Rome.

De bonnes chances de débarquer

Cette clause serait m:!:effacée s'il renouvelle son contrat, mais comme Daniele de Rossi ne l'utilise plus autant, il semble qu'il y ait de bonnes chances qu'il parte.

L'article continue ci-dessous

Dybala ne contribuerait pas à réduire la moyenne d'âge de l'équipe de l'Atletico, mais serait sans aucun doute une bonne affaire en termes de prix et de qualité. D'autre part, le gaucher argentin a tendance à dominer le système dans lequel il évolue, ce qui oblige ses coéquipiers à s'adapter à son jeu - une situation qui n'a pas bien fonctionné avec Antoine Griezmann par le passé. Dybala a déjà été lié au FC Barcelone, mais ces liens se sont refroidis.