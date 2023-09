Paul Pogba suspendu pour dopage, Rafaela Pimenta monte au créneau

Testé positif à la testostérone et suspendu pour dopage, lundi, Paul Labile Pogba peut compter sur le soutien de son agent.

Paul Labile Pogba est dans de sale drap depuis ce lundi suite au verdict du Tribunal national antidopage rendu public par l’agence italienne antidopage (Nado). Le milieu de terrain tricolore, qui était concerné par une autre affaire avec son frère Mathias, fait désormais objet de dopage.

Pogba suspendu à titre provisoire

Ce lundi, Paul Pogba a appris la très mauvaise nouvelle. Le milieu de terrain des Bleus est testé positif à la testostérone par l'agence italienne antidopage après son test effectué en août dernier. En effet, le Tribunal national antidopage est suspendu par les instances compétentes pour des résultats plus approfondis attendus très prochainement.

« Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba », a indiqué l’agence Nado dans un communiqué à l’AFP, lundi. La sanction a été prononcée pour « violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes : métabolites de testostérone », a-t-elle ajouté dans la note.

L'article continue ci-dessous

Club du milieu français, la Juventus Turin prend acte de la décision du Tribunal. En effet, la Vieille va écarter l’ancien de Manchester United jusqu’à ce que lumière soit faite sur l’affaire.

Rafaela Pimenta croise les doigts, mais défend son client

Agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta se dit impatiente des résultats définitifs des nouveaux tests pour avoir plus d’éclaircissements sur la question. Contactée par RMC Sport, elle estime que son client n’est pas un joueur, qui agit dans le sens contraire de la loi. "On attend les contre-analyses et on ne peut pas avoir un avis avant les résultats. Ce qui est sûr c’est que Paul Pogba n’a jamais voulu enfreindre une règle", a déclaré Rafaela Pimenta, agent de Paul Pogba.

Il faut souligner qu’après son test positif à la testostérone par l'agence italienne antidopage, Pogba devrait effectuer d’autres tests pour avoir les résultats définitifs. En effet, le milieu de terrain de l’Equipe de France dispose de trois jours pour fournir un second échantillon. Alors, si celui-ci est également positif à la testostérone, il pourrait être suspendu pour une durée de quatre ans maximum.

Les résultats définitifs sont attendus par son agent et tout le monde sportif, et surtout la Juventus Turin, qui vient de retrouver son joueur, qui a fait son retour après une longue période de blessure au ménisque. Il n’a eu droit qu’à 52 minutes jouées cette saison après trois journées de Serie A italienne.