Paul Pogba se confie et lâche un tacle à Manchester United

Au cours d'un entretien, Paul Pogba s'est confié sur ses derniers mois compliqués.

Paul Pogba a connu une dernière année pour le moins compliquée. Mal en point à Manchester United, l'international français avait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en retournant à la Juventus de Turin, où il avait brillé à l'aube de sa carrière entre 2012 et 2016. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Entre une vilaine blessure au genou qui l'a obligé à passer par la case opération et une affaire extra-sportive comprenant son frère Mathias, le champion du monde 2018 n'a pris part qu'à 10 bouts de matches (une titularisation) cette saison, pour un temps de jeu famélique de 161 minutes.

"Je suis souvent mon coeur"

Malgré ses difficultés, le joueur de 30 ans est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à revenir à la Juve l'été dernier, tout en glissant un petit tacle à Manchester United. "Je suis revenu à la Juve, pourquoi ? Parce que c’est vraiment le club qui m’a aidé à me pousser. Et vraiment l’amour des fans, l’amour du club que je reçois, je ne l’ai pas reçu à Manchester. J’étais assez surpris quand je suis revenu en Angleterre, déjà avec le transfert, on m’a mis une étiquette. Ça a été assez triste. (...) J’aurais peut-être pu aller dans d’autres clubs, mais c’est mon cœur qui a choisi ces clubs-là et je suis souvent mon cœur", a-t-il confié dans un entretien accordé à Views.

Après cette saison délicate, La Pioche espèrera sans doute relancer sa carrière avec la Vieille Dame et se donner des chance de revenir en équipe de France, où il n'a plus été appelé depuis le mois de mars 2022.