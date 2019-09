Paul Pogba ne quittera pas Manchester United lors du prochain mercato

Le nom du Français continue d'alimenter la rubrique des transferts, mais son entraineur assure qu'il ne cèdera pas au milieu de la saison.

Lors du dernier mercato, Paul Pogba a été la cible prioritaire du et de son entraîneur Zinedine Zidane, mais les Merengue ne sont pas parvenus à attirer le joueur à Bernabeu. La faute notamment à l'intransigeance de MU sur ce dossier.

Depuis, le Real a signé un début de campagne très moyen et ces résultats en dents de scie auraient poussé Florentino Perez à envisager de nouveau le recrutement de l'international tricolore. Mais, la volonté des Castillans pourrait de nouveau ne pas suffire, surtout que la position des Mancuniens reste inchangée.

Pogba, qui est actuellement blessé, avait déclaré durant l'intersaison qu'il se voyait bien relever un nouveau défi. Un souhait que ses dirigeants anglais n'ont pas pris en considération. Et aujourd'hui, ils se félicitent d'avoir pu le "bloquer", et cherchent à présent à tout faire pour le convaincre de rester chez les Red Devils le plus longtemps possible. Une démarche qui se heurte cependant aux intentions de Mino Raiola, le sulfureux agent de la "Pioche" qui a indiqué travailler toujours sur un futur transfert pour son client.

Ole Gunnar Solskjaer, le coach de MU, est au courant de ce qui se trame dans les coulisses, mais il ne s'en inquiète pas et reste certain que son joueur terminera la saison à Manchester. "Je n'écoute pas le président du Real Madrid", a-t-il déclaré aux journalistes avant le match du week-end contre West-Ham. "Paul travaille dur ici et il est totalement engagé envers . Nous l'avons vu alors qu'il était blessé. Il a travaillé d'arrache-pied pour retrouver la forme parce qu'il veut jouer pour nous et qu'il veut aider ses équipiers".

Le technicien norvégien a conclu en disant qu'il n'était "pas inquiet maintenant" et qu'il ne sera "jamais inquiet à l'avenir" par rapport à l'avenir de Pogba. "Si tout recommence avec Madrid en janvier, il n'y aura pas d'inquiétude non plus. Si nous devons vivre à nouveau avec la spéculation, alors nous allons gérer comme nous l'avons fait durant l'été. Pogba n'ira nulle part et il est content là où il se trouve", a tonné Solskjaer.