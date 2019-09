Neville : "Pogba voulait partir mais son agent est une honte"

L'ancien défenseur des Red Devils estime que si Paul Pogba n'a pas pu quitter MU cet été c'est à cause de son agent.

Le milieu de terrain français fait toujours partie de l'effectif de alors que tout au long de l'été il était question qu'il quitte le club anglais pour un nouveau défi. Il l'a lui-même affirmé à la presse anglaise.

Le mercato est à présent fermé. Cependant, les rumeurs l'envoyant au ou à la continuent de circuler et de nouvelles spéculations devraient assurément faire surface lors des prochaines fenêtres du marché des transferts. Et, il y a fort à parier, que Mino Raiola sera à l’origine de tout cela. Le fameux agent italo-néerlandais ayant hâte de trouver une autre grande scène pour son client.

L'ancien défenseur de Man United, Gary Neville, peut comprendre que le joueur de 26 ans cherche peut-être à changer d'air, mais estime, d'un autre côté, que ceux qui travaillent pour le champion du monde doivent se consacrer à ses affaires de manière plus respectueuse. Dans une interview au média norvégien TV2, il a confié : "Il veut partir. Il a été clair. Son agent est une honte et a été une honte dans toute l’Europe, pas seulement pour Manchester United. Ils doivent cesser de travailler avec lui".

Pogba est lié à United jusqu'en 2021, et le club ayant la possibilité d'activer la clause d'une prolongation d'un an. Son représentant ne devrait cependant pas rester inactif d'ici là. Il travaille avec certains des plus grands noms du football mondial, notamment Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli. Mais Neville n’est pas fan de ses méthodes et il le répète. "Il n'a pas les valeurs que l'on veut avoir dans un club", a indiqué l'ancien coach de Valence.

L'article continue ci-dessous

“Mon avis est que Manchester United n'a pas besoin de négocier avec lui. Il essaiera de fixer un transfert pour son joueur et tentera de prendre lui-même une partie de la somme de transfert. C'est comme ça qu'il fonctionne. Pour Manchester United, c'est dévastateur, a poursuivi l'actuel consultant de Sky Sports. Il [Pogba] est l’un des meilleurs et des plus célèbres joueurs du monde, mais chaque semaine, de nouvelles histoires apparaissent".

Neville conclut en disant que Pogba n'est pas à blâmer pour son comportement, et qu'en étant mieux conseillé il aurait peut-être pu rester concentré sur son football. "Il y a toujours une controverse. Ce n'est probablement pas sa faute, mais le fait est que c'est dévastateur pour un club. C'est pourquoi Sir Alex Ferguson était parfois sans pitié lorsqu'il s'est débarrassé des joueurs. Ils étaient dévastateurs. Dans un club de football, tout le monde doit aller dans la même direction."