Manchester United - Bolt veut une équipe construite autour de Pogba et Rashford

La star de l'athlétisme, supporter des Red Devils, espère que l'équipe retrouvera le chemin de la Ligue des champions la saison prochaine.

Usain Bolt a affirmé qu'il espérait que puisse construire son équipe autour de Paul Pogba et Marcus Rashford dans les années à venir. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, les Red Devils peinent à se battre pour remporter des trophées en et ne sont pas parvenus à se qualifier en cette saison.

Ole Gunnar Solskjaer a la difficile mission de ramener le club dans la lutte pour les premières places du classement. L'équipe se retrouve actuellement en cinquième position avant son déplacement à ce dimanche (15h), à sept points du leader, . Une rencontre pour laquelle Pogba est forfait.

Les spéculations ont été nombreuses cet été sur l'avenir de Paul Pogba, convoité notamment par le ou la . Usain Bolt espère quant à lui que le champion du monde, ainsi que Marcus Rashford, resteront longtemps à Old Trafford. "Paul Pogba est un joueur de classe mondiale et Marcus Rashford se rapproche de cette catégorie. J'espère que nous pourrons construire une équipe autour d'eux pour revenir au top", a-t-il affirmé sur le site de la FIFA.

"La saison n'a pas très bien commencé, mais nous allons trouver notre rythme et revenir en Ligue des champions la saison prochaine. Dans tous les cas, je reste un fan de Manchester United". Le Jamaïcain a également livré un pronostic concernant la remise du trophée The Best ce lundi. Une récompense pour laquelle ont été nommés Lionel Messi, Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo, ce dernier ayant les faveurs du champion olympique. "Ce sont trois joueurs merveilleux. Ronaldo et Messi ont gagné le [Ballon d'Or] cinq fois chacun."

"De ce côté-là, Van Dijk n'a gagné que le titre de joueur UEFA mais à la lumière de ses prestations avec Liverpool cette saison, son heure est peut-être venue. Mais en tant que supporter de Manchester United, je voterais sûrement pour Ronaldo."