Pas de négociations entre Mourinho et Benfica

José Mourinho a démenti l'information selon laquelle il serait en pourparlers avec le Benfica Lisbonne.

Contrairement aux bruits qui ont circulé dans la presse lusitanienne ces derniers jours, José Mourinho n'a pas été approché par Benfica Lisbonne pour le poste vacant de coach. The Special One a lui-même certifié n'avoir jamais discuté avec les responsables des Aigles, et encore moins repoussé la moindre proposition.

"Je n'aime pas réagir aux rumeurs, mais je n'ai aucune intention de coacher au Portugal, a-t-il d'abord confié dans un entretien accordé à la Correia da Manha TV. Et la meilleure façon de respecter un aussi grand club que le Benfica et son immense président c'est d'assurer que je n'ai pas été approché".

Tout en indiquant qu'il n'est pas pressé pour retravailler dans son pays, Mourinho a assuré qu'il était toujours motivé pour coacher et qu'il ne cherchait pas forcément à se reposer. "Maintenant, j'ai le droit à de la tranquillité, être autocritique et analyser tout ce qui a été fait ces dernières années. Je veux être libre de penser et me préparer pour la prochaine étape".

Après son limogeage de MU, Mourinho a été annoncé comme possible futur entraineur du Real Madrid. Questionné sur cette possibilité, il a déclaré : "c'est un immense honneur quand votre nom est associé à l'un de vos anciens clubs, mais je vais vous parler et je ne vais plus parler à personne. Je n'entraine plus, je ne suis donc plus obligé de parler et la meilleure façon de s'assurer que ça reste le cas c'est justement de ne pas en dire trop". Le suspense à propos d'éventuelles retrouvailles avec les Merengue reste donc total.