Pas de montée en Serie A pour Balotelli et Monza

La formation de Cristian Brocchi n'accèdera pas à l'élite italienne après avoir perdu son duel lors des play-offs.

Mario Balotelli devra réfléchir à son avenir dans le football à la suite de l'échec de Monza à obtenir une promotion en Serie A après leur sortie lors des playoffs donnant accès à la Serie A contre Cittadella jeudi.

L'ancien international italien était sans doute le nom phare d'une équipe ambitieuse qui cherchait à obtenir une deuxième promotion de suite.

Mais un déficit de 3-0 au match aller contre l'équipe de la sixième place de Roberto Venturato s'est avéré être trop difficile à surmonter, malgré la contribution du buteur de 30 ans qui les a presque aidés à renverser la vapeur lors de la seconde manche avec un succès acquis par deux buts d'écart.

L'enfant terrible du football italien, qui a connu beaucoup de tourments tout au long de son parcours professionnel, est arrivé dans sa nouvelle formation en décembre dernier et a paraphé un contrat de six mois. L'ancien de Nice et de l'OM a retrouvé au sein de ce club plusieurs personnalités qu'il a connues à Milan, dont le propriétaire et ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, ainsi que l'ancien entraîneur Cristian Brocchi.

Avec une douzaine d'apparitions en championnat depuis son arrivée, ainsi que les deux matches de barrage, il a produit six buts au total pour le club, les aidant à jouer les premiers rôles dans ce championnat.

Vu qu'il n'a signé que pour un court séjour, des questions sur l'avenir de Balotelli se poseront sans aucun doute, mais Monza visera sans aucun doute à faire mieux la saison prochaine.

Après avoir longtemps joué les premiers rôles dans cette Serie B, les fans garderont l'espoir de voir ses performances reproduites lors de la prochaine campagne..

Pendant ce temps, Cittadella cherchera à se rendre en Serie A pour la première fois en près de 50 ans d'histoire, après avoir disputé la finale des barrages il y a deux ans lors de sa défaite contre Vérone.