Parti du PSG, Hugo Ekitike déjà dans le dur à Francfort

Prêté à l’Eintracht Francfort par le Paris Saint-Germain cet hiver, Hugo Ekitike fait déjà face à un gros souci en Allemagne.

Poussé vers la sortie, Hugo Ekitike a fini par prendre la porte. Courtisé depuis l’été dernier par Francfort, le jeune avant-centre franco-camerounais a quitté le club francilien lors de ce mercato hivernal pour l’Eintracht Francfort. Le joueur de 21 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Ekitike rejoint Francfort

N’entrant plus dans les plans du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike a été mis sur le marché par le club francilien. L’attaquant avait été sur les tablettes de Wolverhampton (Premier League), de Wolfsburg et l’Eintracht Francfort (Bundesliga). Décidé à s’attacher les services du joueur, le dernier club mentionné est revenu à la charge cet hiver. Finalement, le club allemand a fini par rejoindre le club de la Bundesliga.

« Hugo Ekitike prêté à l’Eintracht Francfort. L’attaquant français s’engage avec l’Eintracht Francfort jusqu’au 30 juin 2024 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne », avait indiqué le club francilien dans un communiqué, jeudi.

Hugo Ekitike déjà dans le dur

Engagé pour la Ligue Europa Conférence, l’Eintracht Francfort affronte l’Union Saint-Gilloise dans deux semaines pour le compte des 16es de finale de la compétition. Pour cette compétition, l’entraîneur Dino Toppmöller va devoir se passer de plusieurs de ses joueurs. A en croire les informations de BILD, le règlement autorise les clubs à incorporer seulement trois recrues hivernales à la liste UEFA.

En effet, le quotidien allemand indique que deux places seront déjà réservées à Donny van de Beek et Sasa Kalajdzic, prêtés respectivement par Manchester United et les Wolves, mais déjà titulaires dans leur nouveau club. Le média souligne que la dernière place devrait se jouer entre Hugo Ekitike et Jean-Mattéo Bahoya, même si le premier semble aujourd’hui partir avec une longueur d’avance.

Par ailleurs, BILD précise que l’entraîneur de Francfort pourrait également faire appel à Philipp Max pour suppléer Niels Nkounkou, même si cette option semble nettement moins envisageable. Pour cause, l’entraîneur devrait renoncer à inscrire toutes ses nouvelles recrues s’il optait pour un choix interne.