Paris SG -Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse, dimanche, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Eliminé de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est désormais concentré sur les compétitions nationales qu’il veut bien terminer. En effet, le club francilien, qui est déjà sacré champion de France, accorde son hospitalité au Toulouse FC, ce dimanche, à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1.

PSG - Toulouse, une der pour honorer Mbappé

Champion de France, le Paris Saint-Germain tentera de faire une bonne fin de saison pour ses trois derniers matchs de Ligue 1, dont celui en retard contre Nice, mercredi prochain. Mais en prélude à cela, le club francilien reçoit le Téfécé ce dimanche pour le compte de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Ce match est le tout dernier à domicile pour le PSG, qui se déplace à Nice mercredi et à Metz, dimanche 19 mai, pour terminer.

Mais la rencontre de ce dimanche 12 mai s’annonce très particulière pour Kylian Mbappé. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, vendredi, ce dernier a annoncé officiellement son départ du club après sept ans passés au Parc des Princes. Le Bondynois est attendu pour donner une dernière victoire à domicile au club parisien avant de faire ses valises. Un hommage serait réservé au meilleur buteur de l’histoire du PSG lors de ce match contre Toulouse. Faut-il rappeler que Paris n’a pas rassuré au cours de ses cinq dernières sorties toutes compétitions confondues soldées par deux victoires, un match nul et deux défaites.

Pour sa part, Toulouse (12e, 40 points) tentera de mettre la pression sur l’Olympique de Marseille (9e, 44 points) qui cherche une place en Europe. Battus par Montpellier (1-2) lors de la précédente journée, Zakaria Aboukhlal et ses coéquipiers veulent profiter du déplacement à Paris pour se relancer avant de terminer sur une bonne note à domicile contre Brest lors de l’ultime journée. Contrairement au PSG, les hommes de Carles Martínez Novell comptent deux victoires, deux nuls et une défaite sur leurs cinq dernières sorties.

Horaire et lieu de match

Paris SG - Toulouse

23e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21 heures française

Les compos probables du match Paris SG - Toulouse

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Ugarte, Vitinha, Asensio - Dembélé, Ramos, Barcola

Toulouse : Restes - Desler, Costa, Diarra, Suazo - Cásseres, Spierings, Sierro - Aboukhlal, Dallinga, Gboho

Sur quelle chaîne suivre le match Paris SG - Toulouse

La rencontre entre le PSG et Toulouse sera à suivre ce dimanche 12 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que sur le service DAZN.