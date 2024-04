Paris SG - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain défie le Stade Rennais, ce mercredi, pour une place en finale de la Coupe de France. Les dernières infos ici.

Après le duel entre l’Olympique Lyonnais et Valenciennes ce mardi soir, le second choc des demi-finales de la Coupe de France a lieu entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, ce mercredi. Le Parc des Princes est l’enceinte qui servira de cadre à ce choc du niveau de Ligue 1.

PSG - Rennes, un duel des cadors

Sorti d’une belle victoire à Marseille dans le Classique de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est désormais focus sur le choc en demi-finales de Coupe de France. Club le plus titré dans la compétition, le Paris Saint-Germain tentera de valider son billet pour la 20e finale de son histoire. Pour ce faire, les hommes de Luis Enrique ne visent qu’une victoire ce mercredi soir. Les Franciliens sont en pleine forme depuis plusieurs mois. Après la défaite contre l’AC Milan (2-1) en Ligue des champions, les coéquipiers de Kylian Mbappé n’ont plus perdu.

De l’autre côté, le Stade Rennais tentera de surprendre les champions de France devant leurs milliers de supporters au Parc des Princes, ce mercredi. Triples vainqueurs de la Coupe de France, les Rouge et Noir veulent faire un parcours à la 2019, qui leur avait permis de soulever le trophée en fin de compétition. Mais les hommes de Julien Stephan n’inspirent pas confiance. Pour leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, c’est deux victoires, deux défaites et un match nul. Il va falloir montrer un visage plus sérieux pour espérer faire mal au PSG.

Horaire et lieu du match

PSG – Rennes

½ de finale de Coupe de France

Lieu : Parc des Princes

A 21h10 française

Les compos probables du match PSG – Rennes

PSG : Donnarumma; Hakimi, Pereira, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele; Mbappe, Muani

Rennes : Mandanda - G. Doué, Belocian, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, D. Doué, Terrier - Kalimuendo, Gouiri

Sur quelle chaîne suivre le match PSG – Rennes

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais sera à suivre ce mercredi 3 avril 2024 à partir de 21h10 sur BeIN Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.