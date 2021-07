Papin : "Giroud réussira à Milan"

L’ancien attaquant de l’AC Milan est convaincu que son compatriote réussira son passage chez les Rossonerri.

La semaine dernière, Olivier Giroud a mis fin à son aventure avec Chelsea pour s’engager en faveur de l’AC Milan. L’international français n’a pas choisi la facilité en signant avec les vice-champions d’Italie, où il pourrait être confronté à une rude concurrence.

L’ancien montpélliérain se retrouve en face d’un sacré challenge. Mais, beaucoup croient en lui et c’est le cas notamment de Jean-Pierre Papin. Pour ce dernier, le mariage en question a tout pour fonctionner même si le natif de Chambéry se trouve au crépuscule de sa carrière.

Papin ne se fait aucune inquiétude pour Giroud

« D'abord, il apportera les buts, il sait comment marquer, a assuré l’ancien Ballon d’Or dans une interview à La Gazzetta dello Sport. Et puis, il amènera aussi l'expérience et le poids : c'est un joueur de surface comme on n'en fait plus beaucoup. Je sais que les supporters souffrent, car il y a beaucoup d'avant-centres qui ont récemment échoué à Milan. Ils n'étaient peut-être pas de vrais buteurs, contrairement à Olivier Giroud. »

Papin avait lui-même porté les couleurs de l’AC Milan. C’était entre 1992 et 1994. Malheureusement, cela ne s’était pas très bien passé pour lui du côté de San Siro. Il n’avait pas réussi à se faire une place dans l’équipe de départ et est resté dans l’ombre des autres grands attaquants que comptait la formation de Fabio Capello (Van Basten, Savicevic, Massaro). JPP est certain toutefois que pour Giroud il en sera différemment.

« Giroud peut faire de grandes choses en Serie A »

« Quand vous avez deux buteurs comme Ibrahimovic et Giroud, vous partez d'une certitude : quelque chose va se passer, un centre suffit à créer le désordre. Olivier Giroud peut jouer en duo avec un autre buteur, ou tout seul avec deux ailiers. Il ouvre des espaces et améliore la manoeuvre. C'est un super renfort. Il a une faim incroyable. S'il choisit Milan et la Serie A, c'est parce qu'il veut y faire de grandes choses », a ajouté Papin.

Enfin, l’ex-Marseillais a conclu en affirmant qu’il était très honoré d’être l’idole de Giroud : "Je l'en ai remercié, il me l'a confié en Russie avec la Coupe du Monde dans ses mains. Nous sommes similaires dans l'instinct et la coordination. J'étais plus rapide, mais il n'a pas besoin de ça : il tirera avantage de la vitesse de dribbles de son équipe. Il faut apprendre le langage et la manière de jouer du club, mais il n'y aura pas de problème. Il s'adapte facilement aux caractéristiques de ses coéquipiers."