OFFICIEL – Olivier Giroud signe à l'AC Milan

Le champion du monde 2018 s'est engagé avec l'AC Milan pour deux saisons.

Après neuf saisons en Premier League, Olivier Giroud va découvrir un nouveau championnat : la Serie A.

Le champion du monde 2018 s'est en effet engagé avec les Rossoneri pour deux saisons et portera le numéro 9. Le montant du transfert s'élève à deux millions d'euros.

Olivier Giroud, à qui il restait un de contrat à Chelsea n'entrait pas dans les plans de Thomas Tuchel : il était notamment resté sur le banc des remplaçants lors de la finale victorieuse en Ligue des champions en mai dernier.

Lassé par ce statut de remplaçant, il a été séduit par le projet milanais puisque le club italien participera à la prochaine Ligue des champions.

Avec Chelsea, Olivier Giroud a pris part à 119 rencontres et a inscrit 39 buts. En plus de la Ligue des champions, il a remporté la Ligue Europa en 2019 et la FA Cup en 2018.

Il avait rejoint les Blues le 31 janvier 2018 en provenance d'Arsenal club avec lequel il a remporté trois fois la FA Cup.