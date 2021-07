Pablo Longoria évoque les dossiers chauds du mercato de l'OM

Le président de l'OM a présenté Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente et a profité de l'occasion pour faire un point sur le mercato du club.

L'Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts cet été. Et malgré les nombreuses recrues déjà officialisées, les Phocéens ne s'arrêtent pas en si bon chemin et continuent à regarder les possibles opportunités présentes sur le marché. L'OM est au coeur de plusieurs rumeurs et va sauf retournement de situation officialiser deux nouvelles recrues dans les prochains jours : Luan Peres et William Saliba.

Présent en conférence de presse pour la présentation de Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi, Pablo Longoria a confirmé l'information : "Les deux joueurs (Saliba et Luan Peres) sont ici à Marseille. On attend de régler questions médicales et de la documentation entre clubs. Ce sont des questions purement juridiques entre clubs, des questions de papiers. On attend de trouver des formulations définitives pour ces deux situations mais les deux joueurs sont déjà ici à Marseille."

Ces arrivées ne vont pas forcément entraîner le départ de Caleta-Car à en croire le président de l'Olympique de Marseille : "La conséquence directe de l'arrivée des deux nouveaux joueurs, c'est le départ de Lucas Perrin à Strasbourg, a balayé Longoria. C'est un garçon extraordinaire qui aime le club, formé au centre. Je lui souhaite une très bonne saison. On peut dire maintenant qu'on a 4 défenseurs et demi dans l'axe".

Longoria attend des départs avant de nouvelles arrivées

"Luan Peres a joué beaucoup de matchs en Europe (Club Bruges) en tant qu'arrière gauche et dans une défense à 3, il joue aussi à gauche. C'est pour ça qu'au niveau numérique, on a toujours dit qu'il faut deux joueurs par position. Cela n'implique pas nécessairemment un départ donc pour des considérations numériques (celui de Caleta-Car)", a ajouté l'ancien directeur sportif de Valence.

Pablo Longoria a donné des nouvelles du dossier Lirola : "Nous sommes courts en terme numérique au poste de latéral droit. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. C’est un joueur qui a laissé une très bonne image avec une bonne adaptation dans le championnat français. Il a très bien fini la saison avec nous et nous serions contents d’avoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais c’est le mercato et il est sous contrat avec un club."

Enfin, l'Espagnol a admis que l'OM n'a pas du tout fini son marché cet été : "Le marché est toujours ouvert. Il y a des joueurs qui ont des propositions, il y a des joueurs qui ont des possibilités d'aller ailleurs. On cherche l'équilibre financier. Il sera donc nécessaire de faire quelques départs des joueurs. C'est le marché du football, c'est la normalité dans le football. Du moment qu'on a l'effectif avec 22 joueurs présents dans les différentes positions, notre stratégie c'est toujours d'être au complet. C'est donc seulement en cas de départ de joueurs dans les différentes positions, qu'arriveront de nouvelles recrues. Mais nous sommes toujours disponibles à jouer dans le marché."