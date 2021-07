Mercato - OM : Pablo Longoria en discussion avec deux joueurs du FC Barcelone

Le président de l'OM tenterait de profiter de la situation de deux indésirables du Barça pour les recruter chez les Phocéens.

L'Olympique de Marseille réalise un mercato estival de grande volée. Après une saison mitigée, voire décevante, terminée à la cinquième place du championnat, l'Olympique de Marseille vit un été charnière ponctuant de nombreux changements. C'est le premier mercato estival depuis la prise de fonction de Pablo Longoria à la présidence de l'OM mais aussi celle de Jorge Sampaoli sur le banc de touche des Phocéens.

L'OM a offert des garanties à l'entraîneur argentin pour lui constituer un effectif compétitif et tient parole. Les Phocéens ont déjà enregistré plusieurs arrivées dont celles de Gerson, Leonardo Balerdi, Cenzig Under, Konrad de la Fuente et d'autres, et est sur le point de finaliser les arrivées de Luan Peres et William Saliba, qui sont arrivés sur la Canebière en ce début de semaine. Mais encore une fois, l'OM continue de s'activer en coulisses.

Ces dernières semaines, le nom de Philippe Coutinho a été associé à l'Olympique de Marseille. Indésirable au Barça, le Brésilien dispose d'un salaire exorbitant ce qui rend cette piste farfelue à première vue. Et pourtant, à en croire le média catalan, L'Esportiu, l'Olympique de Marseille serait bel et bien un point de chute possible pour l'ancien meneur de jeu de Liverpool. Le média catalan indique que les relations entre l'OM et le Barça sont excellentes notamment après le deal pour Konrad de la Fuente.

Un prêt avec option d'achat pour Coutinho ?

Mais c'est surtout car Pablo Longoria connaît Mateu Alemany, l'homme à la tête du sportif chez les Catalans, qu'il a côtoyé à Valence. Les deux hommes s'entendent extrêmement bien et auraient déjà commencé à discuter de possibles opérations entre les deux clubs, avec deux noms en tête de liste : Samuel Umtiti et Philippe Coutinho. Deux joueurs que le FC Barcelone cherche à faire partir afin de réduire sa masse salariale, trop élevée pour le moment.

Néanmoins, malgré toute la bonne volonté du monde du FC Barcelone, cela restera très compliqué pour l'Olympique de Marseille de recruter Philippe Coutinho, comme le précise le média catalan. Néanmoins, les Blaugrana feront tout leur possible pour faciliter cette opération. Un prêt avec option d'achat et une partie du salaire du Brésilien pris en charge par l'Olympique de Marseille serait la solution privilégiée et serait à l'étude.

En ce qui concerne Samuel Umtiti, aucune précision n'est donnée concernant le type d'opération que l'OM souhaite mettre en place pour l'enrôler. Son nom avait également déjà été associé à l'OM ces dernières semaines, son profil plaît beaucoup à Pablo Longoria. Une nouvelle fois, reste à savoir si les Phocéens ont les moyens d'assumer son salaire, voir de répondre aux exigences du Barça pour l'acheter, et si Umtiti souhaite jouer dans un autre club français que l'OL. Une chose est sûre, Pablo Longoria a de réelles ambitions et il se donne les moyens pour réussir à les matérialiser.