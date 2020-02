Ozil prêt à aller au bout de son contrat avec Arsenal

Le milieu de terrain allemand, Mesut Ozil, a indiqué qu'il comptait poursuivre son aventure avec Arsenal jusqu'en 2021.

Mesut Ozil s'attend à aller au bout son contrat à mais admet qu'il "ne peut pas se projetter trop loin" après s'être retrouvé au centre de nombreuses rumeurs de transferts dans un passé récent.

Le champion du monde 2014 est lié aux Gunners jusqu'à l'été 2021. Les conditions lucratives ont été établies à l'Emirates Stadium en janvier 2018 pour empêcher le meneur de jeu allemand de s'en aller libre. Un accord qui a été jugé trop couteux car Ozil n'est que l'ombre de lui-même depuis quelques temps.

L'article continue ci-dessous

Un retour en forme de l'ancien merengue a tout de même été constaté après Mikel Arteta a hérité des rênes de l'équipe londonienne, ce qui suggère que le joueur de 31 ans sera conservé.

Plus d'équipes

Interrogé par The National sur son avenir, Ozil a déclaré: "A la fin de la saison, j’ai encore un an, et je serai fixé alors, car pour l'instant je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. La chose que je peux faire est de tout donner pour moi et pour l'équipe et nous verrons ce qui se passera".

"Nous avons eu une saison difficile, mais nous voulons gagner à nouveau des matchs, prendre des points, et finir peut-être dans top quatre à la fin de la saison. Notre objectif est d'être en . Cette année, nous avons connu des moments difficiles, mais je pense que nous allons dans le bon sens", a ajouté Ozil, en évoquant la campagne difficile des Gunners.