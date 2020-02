Arsenal, Martinelli : "Le FC Barcelone ne voulait pas de moi"

L'ailier brésilien est revenu sur ses débuts fracassants avec les Gunners et sur son rendez-vous manqué avec le FC Barcelone.

Du haut de ses 18 ans, Gabriel Martinelli fait son trou à . Avec dix buts et quatre passes décisives en vingt-trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison, l'ailier brésilien est l'une des rares satisfactions sportives d'Arsenal sur la saison. L'Auriverde étonne la planète football et a gagné sa place de titulaire depuis l'arrivée de Mikel Arteta. Dans un entretien accordé à Marca, Gabriel Martinelli a confessé qu'il a failli rejoindre le FC Barcelone avant de signer à Arsenal.

"Le ? Non, je n’ai rien reçu. Je suis concentré sur mon travail à Arsenal et ma tête est pleinement ici. Avant la Copinha, je me suis entraîné quelques jours à Barcelone. J’ai passé 15 jours là-bas, en octobre. (...) J’ai passé de très bons moments à Barcelone, j’en ai profité au maximum et j’ai donné le meilleur de moi-même : j’ai adoré voir comment ils s’entraînent, connaître la structure du club, la ville... C’était un rêve éveillé", a indiqué l'ailier d'Arsenal.

"Mon idole est Cristiano Ronaldo"

L'article continue ci-dessous

"Je me suis entraîné avec Ansu Fati et nous sommes devenus amis. Il m’a beaucoup aidé et maintenant il joue en équipe première. Il mérite tout ce qui lui arrive. Il est super humble et il m’a très bien accueilli. On m’a invité à La Masia... mais, ensuite, on ne m’a plus rien dit. Je suis revenu à Ituano, j’ai joué la Copinha et je suis parti directement à Arsenal", a ajouté l'ailier brésilien qui a explosé aux yeux du grand public cette saison.

Plus d'équipes

Gabriel Martinelli s'est exprimé sur ses débuts avec Arsenal et vit un rêve éveillé : "Le changement a été difficile. Arriver en , c’est compliqué, mais j’ai une motivation importante : jouer pour Arsenal. (...) C’est le meilleur championnat du monde. Chaque match me surprend un peu plus, avec les stades, les publics... et le style de jeu. Toutes les équipes attaquent et jouent avec beaucoup d’intensité".

Le Brésilien a déclaré sa flamme pour Cristiano Ronaldo : "Mon idole est Cristiano Ronaldo. Je l'admire beaucoup pour la force de sa volonté, pour sa façon de travailler et pour tout ... pour les récompenses individuelles et collectives qu'il gagne. C’est le meilleur talent du XXIe siècle. C'est un gars qui ne se contente pas de ce qu'il a, il en veut toujours plus. C'est ce que je veux pour moi : toujours conquérir les choses. Il en est un excellent exemple".