Ozil s'invite dans le débat Cr7 vs Messi

Mesut Ozil a répondu sur bon nombre de questions à ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Mesut Ozil a répondu à un certain nombre de questions posées par ses abonnés sur les réseaux sociaux, l'un des principaux points de discussion étant son opinion sur qui est le meilleur parmi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Ozil a forcément évoqué les différences entre les deux joueurs, mais il a soutenu son ancien coéquipier du . "Messi s'est avéré être l'un des meilleurs d' , mais Cristiano était le meilleur dans tous les pays dans lesquels il a joué", a commenté Ozil.

Ozil a également été interrogé sur Sergio Ramos et s'il est le meilleur défenseur du monde. "Il est de classe mondiale depuis plus d'une décennie et est devenu un grand leader. Son ambition et son désir de gagner sont incroyables, et je dirais qu'il l'est le meilleur défenseur de ma génération ", a déclaré l'Allemand.

Le milieu de terrain d' , qui a été entouré de rumeurs constantes concernant son avenir au club londonien, semble se rapprocher d'une sortie, étant intéressé par ses services.

Le contrat d'Ozil avec les Gunners prend fin en juin et il a déclaré qu'il voulait continuer à jouer au football après Arsenal. "Je suis sûr que je continuerai à jouer. Il y a deux pays où j'aimerais jouer: la et les États-Unis".

"Si j'allais en Turquie, ce ne serait que pour Fenerbahce. C'était l'équipe que j'ai soutenue quand j'étais enfant; chaque personne turque qui grandit en suit une équipe turque aussi, et Fenerbahce est comme le Real Madrid en Espagne. Le plus grand club du pays."

Ozil dit qu'il regarde avec affection son séjour à Londres, ajoutant qu'il n'aura jamais honte de sa carrière à Arsenal.

"Bien sûr", a-t-il répondu sur Twitter lorsqu'on lui a demandé s'il avait apprécié son temps avec le club. "Il y a eu beaucoup de hauts et de bas jusqu'à présent, mais dans l'ensemble, je ne regretterai jamais ma décision de rejoindre Arsenal. Et pour être honnête, les deux derniers matchs avant la pause à cause du coronavirus en février et mars 2020 m'ont vraiment fait prendre beaucoup de plaisir", a confessé le milieu de terrain allemand.