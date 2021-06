Ousmane Dembélé va être opéré au genou

Le club a confirmé que l'international français avait subi une luxation du tendon du biceps au genou.

Le FC Barcelone a annoncé qu'Ousmane Dembele aurait besoin d'une intervention chirurgicale pour sa blessure au genou droit, des informations indiquent qu'il pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Ousmane Dembele a été contraint de déclarer forfait pour le reste de l'Euro 2020 et de quitter le rassemblement de l'équipe de France lundi après s'être blessé lors du match nul de son pays contre la Hongrie, samedi.

Le club du joueur de 24 ans a maintenant confirmé qu'il subirait une opération, bien qu'ils n'aient pas précisé combien de temps il pourrait manquer. "Suite aux tests effectués ce matin sur le joueur Ousmane Dembele, il a été confirmé qu'il avait une luxation du tendon du biceps au genou droit qui nécessitera un traitement chirurgical", a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué publié sur son site internet.

"Le joueur français est donc sorti de l'Euro 2020, comme l'a confirmé ce lundi l'équipe de France. Le n°11 du Barça avait participé - depuis le banc - aux deux premiers matches de championnat d'Europe de la France et s'était blessé lors du deuxième d'entre eux, disputé samedi dernier à Budapest contre la Hongrie. Dembele a disputé un total de 44 matchs la saison dernière sous les ordres de Ronald Koeman, au cours desquels il a marqué 11 buts", a ajouté le Barça.

Dembélé absent jusqu'à septembre ?

Bien que le Barça n'ait pas annoncé combien de temps Dembele pourrait être absent, divers rapports ont indiqué que l'ailier pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Selon un rapport de Catalunya Radio, Dembele sera contraint de manquer au moins trois mois. L'Equipe, quant à lui, a déclaré qu'Ousmane Dembele serait absent pendant "plusieurs mois". Autant dire que ce pépin est une très mauvaise nouvelle pour l'ailier français.

Ousmane Dembélé devrait manquer au moins le début de la saison 2021-22, avec un retour fin septembre semblant être le meilleur scénario possible à l'heure actuelle. Cette blessure tombe au pire moment pour l'ancien du Borussia Dortmund, en fin de contrat en juin 2022, et qui allait devoir négocier une prolongation avec le club catalan, ce dernier souhaitant réduire son salaire et incorporer davantage de primes en fonction de ses performances et de ses matches joués.

L'ailier des Bleus a envoyé un message de soutien à ses coéquipiers ce mardi : "Salut à tous, comme vous avez pu le lire ou l'entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l'équipe de France. Ce n'est qu'un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l'ai toujours fait. Les épreuves me font grandir (...) Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien".