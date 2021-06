France : Euro terminé pour Ousmane Dembélé

Touché au genou face à la Hongrie, Ousmane Dembélé va manquer le match contre le Portugal ainsi que le reste de la compétition.

D'ores et déjà forfait pour le troisième et dernier match de la phase de poules de l'Euro 2020 face au Portugal, Ousmane Dembélé va manquer plus longtemps que prévu à l'équipe de France. En effet, alors que L'Equipe annonçait ce dimanche que l'international français avait passé des examens pour en savoir plus sur la nature de sa blessure et que ces derniers n'avaient pas été rassurants, la tendance s'est confirmé ce lundi.

"Ousmane Dembélé va quitter le groupe France. Contraint de sortir avant la fin du match Hongrie-France samedi, l’attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques dimanche soir à l’hôpital du Budapest. Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l’Equipe de France et du FC Barcelone. Après s’être entretenu avec le joueur et le Dr Franck Le Gall, Didier Deschamps a pris acte du forfait d’Ousmane Dembélé", indique l'équipe de France dans un communiqué.

Ousmane Dembélé, qui a touché au tendon du genou face aux Hongrois, va devoir observer un repos forcé de plusieurs semaines. En plus du duel contre la Seleçao, il va également le reste de la compétition. Ousmane Dembélé est forfait pour le reste de l'Euro 2020 et va quitter le rassemblement des Bleus. La période d'indisponibilité de l'ailier du FC Barcelone pourrait atteindre trois semaines, selon les informations de L'Equipe, car il souffrirait également d'une lésion musculaire préoccupante.

Nouveau pépin physique pour Dembélé

Pour rappel, contre la Hongrie, Ousmane Dembélé était entré en jeu à la 57e minute, avant de laisser sa place sur le terrain à Thomas Lemar, en fin de match. Entretemps, l'ailier du FC Barcelone a eu le temps de s’illustrer en trouvant le poteau adverse sur l’une de ses frappes. Dynamique, Ousmane Dembélé a tenté de faire plier la défense hongroise, mais il a été contraint de sortir sans avoir réussi à aider les Bleus à l'emporter.

L’absence d'Ousmane Dembélé est un coup dur pour les Bleus, même si le joueur de Barcelone ne fait pas partie des titulaires. Didier Deschamps s'appuie énormément sur l'ancien du Stade Rennais depuis son retour chez les Bleus. Il fait office de quatrième ou cinquième option en attaque, derrière le trio Mbappé-Griezmann-Benzema. Le sélectionneur des Bleus va donc devoir faire autrement pour dynamiter son attaque en cours de match.

De son côté, c'est un nouveau coup dur pour Ousmane Dembélé. Souvent blessé depuis son arrivée au FC Barcelone, l'international français a été un peu plus épargné par les blessures cette saison, mais celle-ci tombe au pire des moments.