Bleus - L’émouvant message d’Ousmane Dembélé

Forfait pour la fin de l’Euro et indisponible pour les quatre mois à venir, Ousmane Dembélé a fait passer un message aux supporters.

Il va cruellement manquer aux Bleus. Véritable douzième homme de cette équipe de France, Ousmane Dembélé a été contraint de déclarer forfait pour la fin de l’Euro suite à sa blessure contractée face à la Hongrie (1-1) samedi. Une bien triste nouvelle pour les hommes de Didier Deschamps.

4 mois d'absence pour Ousmane Dembélé



La faute à une lésion importante du biceps fémoral droit contractée contre la Hongrie... Reviens-nous plus fort, Dembouz #FRA pic.twitter.com/zdOeB8UdV9 — Goal France (@GoalFrance) June 22, 2021

Celui qui souffre d'une lésion importante du biceps fémoral droit va même passer sur la table d’opération et rater environ quatre mois de compétition, a annoncé son club, le FC Barcelone.

Dembélé "reviendra plus fort"

Évidemment touché par la nouvelle, Dembélé ne se laisse pas abattre pour autant, comme il l’a confié aux fans dans un message partagé sur les réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

"Salut à tous, comme vous avez pu le lire ou l'entendre ici et là, il est temps pour moi de quitter l'équipe de France. Ce n'est qu'un au revoir comme on dit ! Je reviendrai encore plus fort comme je l'ai toujours fait. Les épreuves me font grandir", a d’abord déclaré Dembélé, avant de souhaiter bonne chance aux Bleus.

"À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus"

"Les semaines passées à nous entraîner et nous dépasser nous ont uni comme jamais. Ce groupe est fort et je le sais. 'On se sait tous !' À ce jour je deviens donc, avec vous, le premier supporter des Bleus !", a ajouté l’ailier tricolore, entré en jeu face à l’Allemagne (1-0) et la Hongrie (1-1).

"Nous devons aller au bout de ce que nous avons commencé et donner comme toujours le meilleur de nous-mêmes. J'ai confiance en nous, j'ai confiance en eux ! Quant à moi, je vous dis à très vite sur les terrains et vous remercie pour votre indispensable soutien", a conclu Dembélé. Un très beau message.