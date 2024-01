Orléans – PSG : Paris passe avec brio (1-4)

Le PSG affrontait Orléans samedi en 16es de finale de la Coupe de France. Score final, 1-4.

Le PSG était en déplacement samedi soir sur la pelouse de l’US Orléans dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Dans un duel annoncé déséquilibré, Paris a fait face à une équipe bien organisée et déterminée qui n’a pas eu peur de faire jeu égal avec les Parisiens. Mais le PSG s’en sort bien avec une qualification au prochain tour de la Coupe de France.

Orléans fait jeu égal avec le PSG

C’est le PSG qui s’est offert la première occasion dans cette rencontre. Alors qu’Orléans a décidé de sortir et de faire le jeu face aux Parisiens, Marco Asensio mettait à contribution le gardien des locaux dans les premières minutes. La frappe de l’Espagnol est bottée en corner par Matimbou (9e). Orléans rétorquait dans la foulée avec une frappe de Goujon qui passait au-dessus de la lucarne de Navas (10e). Les hommes de Karim Mokeddem opposaient une belle résistance au PSG en début de match mais ils seront rapidement douchés. A la 16e minute, Kylian Mbappé profitait d’un centre de Kolo Muani pour ouvrir le score sur un coup de tête imparable pour Matimbou (0-1). Le but de l’international français permettait ainsi au PSG de mener au score à la pause.

Mbappé et le PSG déroulent en seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, Orléans a continué à faire le jeu avec le PSG. La formation de National a même été proche d’égaliser avec une nouvelle action emmenée par Goujon mais Danilo était assez attentif pour couper son centre (51e). Le PSG faisait face à une défense bien organisée et manquait de solution. Mais comme en première période, Kylian Mbappé confirmait encore le statut de favori du Paris Saint-Germain.

Getty

Le champion du monde 2018 faisait le break sur penalty à la 63e minute (0-2). Le PSG déroulait ensuite et s’offrait deux autres buts. Gonçalo Ramos d’abord (72e) et la jeune pépite, Senny Mayulu (88e) corsaient l’addition. Entre-temps, Orléans a réussi à sauver l’honneur grâce à un but sur corner de Saint-Ruf (87e). Le match prend ainsi fin sur le score de 4-1 et le PSG passe avec brio au prochain tour de la Coupe de France.