Orléans – PSG : Le onze de Luis Enrique avec un titulaire inattendu

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a encore opéré un choix fort dans son onze entrant contre Orléans, samedi.

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’US Orléans samedi à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Duel déséquilibré sur le papier entre le leader de la Ligue 1 et le 12e du National certes, mais le club parisien ne compte pas faire de cadeau à Orléans. Luis Enrique a même décidé d’opter pour un onze offensif avec un titulaire inattendu afin de se défaire de la formation du National.

Le PSG déterminé à éliminer Orléans

Le PSG n’a plus remporté la Coupe de France depuis trois saisons. Cette année, le club parisien, sous la houlette de Luis Enrique, compte bien récupérer ce trophée. Après son carton contre Revel (9-0) en 32es de finale, le PSG se retrouve face à Orléans en 16es de finale de la Coupe de France, ce samedi. Pour arriver à bout des hommes de Karim Mokeddem, Luis Enrique a opté pour un onze inattendu avec des joueurs bien en jambes.

Le choix fort de Luis Enrique

Déjà titulaire lors du précédent, Keylor Navas va retrouver les cages ce soir. Le gardien costaricien supplée encore une fois Gianluigi Donnarumma et confirme son statut de numéro 2 devant un certain Arnau Tenas. Privé d’Achraf Hakimi (CAN) et Nordi Mukiélé, touché à l’entrainement, Luis Enrique va tenter une nouvelle fois, la solution, Carlos Soler. Le milieu de terrain espagnol devrait une nouvelle fois, évoluer au poste d’arrière droit. Il sera accompagné sur la ligne défensive par Danilo et Marquinhos dans l’axe et Lucas Hernandez, à gauche.

La surprise de Luis Enrique en attaque

Dans l’entrejeu, privé également de Kang-In Lee (Coupe d’Asie), Luis Enrique devrait reconduire le trio Zaire-Emery – Fabian Ruiz – Vitinha. Manuel Ugarte devrait de son côté, démarrer une nouvelle fois, sur le banc. En attaque, la surprise a nom, Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, absent pour cause de maladie depuis quelques matchs, devrait démarrer d’entrée de jeu contre Orléans. Ramos serait soutenu sur les côtés par Randal Kolo Muani et Kylian Mbappé.

La compo attendue du PSG contre Orléans

Navas - Soler, Danilo, Marquinhos, Hernandez - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Kolo Muani, Ramos, Mbappé