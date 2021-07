"Opération Départ" et signer Kylian Mbappé : les plans du Real Madrid pour cet été

Les Merengue veulent se débarrasser de leurs gros salaires et collecter des fonds pour s'offrir Kylian Mbappé.

Le Real Madrid s'est serré la ceinture ces dernières années, et a fait profil bas sur le plan des arrivées. Il n'a plus sorti le chéquier depuis janvier 2020, avec Reinier (30 millions), et ce même si Alaba est arrivée libre du Bayern. Et cet été ne va pas être très différent : le plan est de se concentrer sur l'« Opération Départ », qui fait rage, et d'essayer d'obtenir le renfort tant attendu de Kylian Mbappé. C'est une stratégie qui ne fait pas vibrer pas les fans, mais qui sera chaleureusement applaudie si l'attaquant du PSG est recruté.

L'idée de base est donc de dégraisser l'effectif et d'alléger la masse salariale. Avec le départ de Sergio Ramos, l'espoir des dirigeants du Real Madrid est que l'équipe première qui comprend actuellement 29 joueurs - avec Borja Mayoral et Reinier, prêtés, pas sur cette liste - sera considérablement réduite au cours des prochaines semaines. Une grandie partie du problème du Real Madrid est que beaucoup de ceux qui pourraient partir, ayant de gros salaires dans leur effectif, n'ont aucune envie de partir. Marcelo, Isco, Gareth Bale et Mariano Diaz font partie des hauts revenus dont les Blancos seraient heureux de se séparer.

Trois membres de ce quatuor ne sont liés qu'à des contrats jusqu'en 2022, donc le temps presse en termes de génération s'ils ne veulent pas les perdre gratuitement. Bale, cependant, est prêt à conclure son contrat après son retour de prêt de Tottenham, Isco pourrait être sorti du placard maintenant que Carlo Ancelotti a succédé à Zinedine Zidane et Marcelo a hérité des fonctions de capitaine de Sergio Ramos.

Raphaël Varane est un autre joueur qui entre dans les 12 derniers mois de son contrat actuel, et il pourrait y avoir du mouvement le concernant alors que le défenseur international français entame des pourparlers avec Manchester United. Cependant, aucune décision définitive n'a été prise et le Real Madrid pourrait encore réussir à le prolonger. Parmi les autres qui ont été en marge, Alvaro Odriozola devrait donner de la profondeur au poste d'arrière droit, Dani Ceballos veut "se battre" pour une place sous les ordres d'Ancelotti, Luka Jovic a l'intention de rester au Real Madrid, Brahim Diaz n'a pas encore vu son prêt à l'AC Milan se transformer en un transfert permanent et Takefusa Kubo n'est pas pressé de clarifier son futur alors qu'il se prépare pour les Jeux olympiques 2020 avec les hôtes du Japon.

Avec autant de stars en équipe première dans la capitale espagnole, les joueurs prometteurs de la Castilla voient un chemin vers l'équipe première bloqué. Ils ont été informés qu'ils ne seraient pas autorisés à partir à moins que de grosses sommes ne soient investies, ce qui est considéré comme peu probable dans un marché des transferts touché par le coronavirus. Cela signifie que Miguel Gutierrez, Antonio Blanco, Marvin et Arribas doivent continuer à prouver leur valeur avec la deuxième équipe sous les ordres de la légende du club, Raul, tout en espérant attirer l'attention d'Ancelotti et gagner du temps de jeu.

Mbappé reste le rêve ultime

L'article continue ci-dessous

Alors que la vente ou le prêt de ses joueurs reste la priorité absolue du Real Madrid, l'intérêt pour le champion du monde 2018, Kylian Mbappé continue de bouillonner en arrière-plan. L'international français est sur le radar des Merengue depuis un certain temps et une opportunité de frapper un énorme coup. Kylian Mbappé n'a pas encore signé de nouveau contrat au PSG et verra son contrat actuel expirer en 2022.

Le Real Madrid met en place les bases d'un accord avec l'attaquant de 22 ans depuis plusieurs années et ne s'attend pas à ce que des obstacles entravent leur cause si la porte pour un transfert est ouverte. La patience, cependant, sera la clé pour toutes les personnes concernées. Le PSG ne devrait pas se séparer de Mbappe de sitôt, même si le joueur a précisé qu'aucune prolongation ne sera signée, et une longue saga pourrait s'éterniser tout au long de l'été.

Cela peut être en août, avec la fin du mercato, avant qu'une vente et qu'un prix soit fixé pour l'un des talents les plus recherchés du football mondial. Florentino Pérez devra alors agir rapidement afin d'agrandir sa galaxie d'étoiles, dans l'espoir que des fonds auront été générés d'ici là pour permettre à un mouvement tardif de se dérouler sans accroc.