Asensio jure fidélité au Real Madrid

L'ailier espagnol a subi des blessures la saison dernière et a manqué le championnat d'Europe, mais il est impatient de reprendre la compétition.

Marco Asensio est catégorique sur le fait qu'il sera toujours un joueur du Real Madrid lors de la saison 2021-2022, le joueur de 25 ans espère se débarrasser des récentes blessures après avoir tenté sa chance aux Jeux olympiques de 2020. L'international espagnol a subi un certain nombre de pépins physiques la saison dernière, ce qui l'a finalement exclu du groupe des 23 de Luis Enrique pour le championnat d'Europe de cet été.

Des questions ont été posées sur son avenir et le temps qu'il restera du côté de Santiago Bernabeu, alors que des clubs anglais ont manifesté leur intérêt pour l'ailier par le passé, mais l'international espagnol, sous contrat jusqu'en 2023, est heureux chez les Merengue. Marco Asensio a répondu, sans la moindre hésitation, au journal AS lorsqu'on lui a demandé s'il serait un joueur du Real Madrid la saison prochaine : "Oui, bien sûr".

"Mon intention est de continuer au Real Madrid, c'est formidable d'être ici et de contribuer à faire du mieux que je peux. Je sens que j'ai encore beaucoup à donner au club. Comme beaucoup le savent déjà, je suis Madridista et je le suis depuis que je suis petit. Je vis avec ce club, au-delà du simple fait d'être un joueur, je ressens vraiment à la fois les victoires et les défaites. Cela vient du cœur", a ajouté l'ailier espagnol de 25 ans.

"Un très bon feeling avec Ancelotti"

Alors que Marco Asensio n'a pas joué avec l'Espagne à l'Euro 2020, il jouera l'autre compétition internationale se disputant cet été : les Jeux Olympiques de Tokyo. Il est excité à l'idée de pouvoir remporter une médaille d'or, après avoir eu une pause bien méritée dans le sillage d'une autre campagne nationale épuisante. "Cela a été bon pour moi de me reposer ces dernières semaines après une si longue saison", a affirmé Asensio.

"Maintenant, je suis à 100% récupéré, non seulement physiquement mais aussi en confiance ; j'ai récupéré de ces barrières mentales qui apparaissent avec une blessure comme celle-ci. Je vais parfaitement bien et je suis capable de performer à 100%", a ajouté l'international espagnol. Une fois son voyage en Asie aura été effectué, Marco Asensio retournera à Madrid pour tenter de se frayer un chemin dans les pensées de Carlo Ancelotti.

Il a parlé brièvement avec le nouvel entraîneur des Merengue, de retour sur le banc de touche, après avoir vu Zinedine Zidane partir, et s'attend à ce que l'Italien ramène le Real Madrid vers le chemin de la victoire après une saison 2020-21 sans trophée. "J'ai eu une petite conversation avec Ancelotti", a révélé Asensio. "Il m'a donné un très bon feeling, il a des idées très claires. C'est un entraîneur qui a été dans les plus grands clubs du monde et qui a passé de bons moments avec chacun. Il a beaucoup d'expérience et je suis sûr que je peux apprendre beaucoup de lui".