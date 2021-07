Nacho prolongé par le Real Madrid !

Le Real Madrid a prolongé le contrat de Nacho jusqu'à l'été 2023 alors que des questions continuent d'être posées sur l'avenir de Raphael Varane à San

Le défenseur de 31 ans a accepté de prolonger son association avec les Blancos, lui qui reste l'homme d'un seul club. C'est une bonne nouvelle pour le Real avec le départd e Sergo ramos au PSG. Un communiqué du Real, publié sur son site officiel indique: "Le Real Madrid C. F. et Nacho Fernandez ont conclu un accord pour prolonger le contrat du joueur dans le cadre d'un accord qui le lie au club pour les deux prochaines saisons et jusqu'au 30 juin 2023."

Nacho était auparavant sous contrat jusqu'en 2022, mais a vu cet accord prolongé de 12 mois supplémentaires.

Pproduit du célèbre système de formation du Real, Vacho a effectué 233 apparitions pour le club jusqu'à présent, avec deux titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions remportés en cours de route.

Nacho n'a pas toujours su tirer son péingle du jeu au sein d'une concurrence féroce pour les places en profitant notamment dess problèmes de blessures, mais cette situation est peut-être sur le point de changer.

L'international espagnol polyvalent, qui peut également opérer au poste d'arrière droit, a assuré la couverture de ses collègues blessés en 2020-21. Il a attiré l'attention aux côtés d'Eder Militao, et ce partenariat pourrait devenir une option incontournable pour Ancelotti.

En effet, le capitaine de longue date du club, Sergio Ramos, a quitté la capitale espagnole et s'est engagé au Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. L'incertitude règne également en ce qui concerne l'international français Raphael Varane, car il ne s'est pas encore engagé dans un nouveau contrat.