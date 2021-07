Le PSG garde la foi pour la prolongation de Kylian Mbappé

Les dirigeants du club de la capitale restent persuadés qu'ils peuvent encore convaincre l'attaquant français de prolonger.

Le dossier Kylian Mbappé donne des sueurs froides aux dirigeants du Paris Saint-Germain que ce soit ceux présents dans la capitale française, mais aussi ceux à Doha. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde 2018 qui représente le présent et le futur du football mondial n'a toujours pas prolongé son bail. Pire encore, il a refusé toutes les offres jusqu'à présent venant du Paris Saint-Germain. À tel point que ce dossier semble sans issue.

Recruté pour 180 millions d'euros bonus compris à l'AS Monaco, Kylian Mbappé pourrait partir gratuitement l'été prochain s'il décide de ne pas prolonger son contrat d'ici là et que le Paris Saint-Germain ne le vend pas cet été. Ce serait une véritable catastrophe industrielle pour le PSG et un terrible message envoyé pour le projet du club de la capitale. Rien n'est encore joué, mais le PSG va devoir ramer pour convaincre Mbappé de rester.

Le champion du monde 2018 a demandé au PSG un recrutement convaincant pour prolonger, ce que le club de la capitale est en train de réaliser avec le recrutement de Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et selon toute vraisemblance Gianluigi Donnarumma. Suffisant pour que Kylian Mbappé change d'avis ? Pas sûr. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne compte pas rendre les armes si facilement dans ce dossier.

L'avenir de Mbappé résolu d'ici fin août ?

Selon les informations de As, malgré les refus continues de Kylian Mbappé et de son entourage aux offres de Leonardo puis de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG ne perd pas patience et garde la foi sur sa capacité à prolonger le meilleur buteur de Ligue 1 avant la fin de son contrat l'été prochain. Les dirigeants du vice-champion de France sont convaincus que l'attaquant parisien prolongera cet été, ou avant le mois de janvier, pour un contrat allant à minima jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu à la fin de l'année 2022.

Pourtant, d'après le journal espagnol, les signaux envoyés par le clan Mbappé sont tout autre. En effet, l'entourage du champion du monde 2018 aurait été clair sur le fait que son étape au Paris Saint-Germain est terminée. En aucun cas, Kylian Mbappé et son clan ne comptent entrer dans un bras de fer avec le club de la capitale. Une forme de remerciement pour la confiance manifestée par le PSG en 2017 lorsqu'ils l'ont acheté à Monaco.

Bien évidemment, en Espagne, on se délecte de toutes ces informations autour de l'avenir de Kylian Mbappé et de sa relation avec le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid est le grand favori pour récupérer Kylian Mbappé si ce dernier quitte le PSG cet été ou l'été prochain. Selon As, tout indique que l'avenir de Kylian Mbappé sera clarifié et résolu lors des derniers jours du marché des transferts, à savoir à la fin du mois d'août. Le feuilleton Mbappé va donc durer encore au moins un mois et demi.