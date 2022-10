"On m'a manqué de respect", Higuain revient sur la toxicité du football

Dans un entretien exclusif accordé à Goal.com, Gonzalo Higuain revient sur la toxicité dans le monde du du football.

L'attaquant argentin, qui a annoncé la fin prochaine de son immense carrière, a souvent souffert de manque de respect en provenance des réseaux sociaux à cause des ses occasions ratées durant sa carrière. On pense notamment à son raté en finale du Mondial 2014 face à l'Allemagne.

Pour Goal et depuis l'hôtel de l'Inter Miami, Higuain déplore cet état de fait et surtout les attaques ayant vis sa famille.

"J'ai eu une vie qui n'a pas été très normale, dit-il, et pour moi, quand les gens parlent de moi sans me connaître, m'insultent, me manquent de respect sans savoir qui je suis, ce qui est dur, c'est que je ne suis pas capable de réagir. Ils vous insultent quand vous ne pouvez pas réagir et ils vous offensent ou vous manquent de respect à vous ou à votre famille. C'est difficile.

"Ce sont des gens qui ne me comprennent pas ou qui ne me connaissent pas et ils pensent que parce que vous gagnez de l'argent, ils ont le droit de vous insulter. Et si vous voulez me juger ou me critiquer, vous devez être prêt à entendre ma réponse.

"Je suis fatigué de ne pas pouvoir réagir et de devoir faire face à ce manque de respect, surtout lorsque je suis avec ma famille. Et c'est quelque chose que je veux arrêter : manger cette merde et devoir se retirer et recevoir ça.

"Dans ces moments-là, je souffre, mais peut-être que sans ces mauvais moments, je n'aurais pas connu le succès que j'ai eu par la suite.

"Parfois, vous marquez trois buts et vous ratez le quatrième et c'est ce dont ils se souviennent, mais je suis plus que fier et heureux du succès que j'ai eu.

"Pipita" a dû montrer une très grande force mentale face à toute cette adversité durant sa carrière.

"Des mauvais moments, on apprend, on mûrit, on grandit et personnellement, je ne regrette rien, et si j'ai eu ces situations où j'ai échoué, c'est parce que j'étais en position de jouer dans ces finales.

"Parfois, on perd. J'ai perdu de nombreuses finales, la Copa America et la Coupe du monde, et j'ai eu la malchance d'être celui qui a manqué un but important. C'était des moments difficiles, mais un an plus tard, j'ai été vendu pour 90 millions d'euros à la Juventus, l'Argentin le plus cher de tous les temps.

"C'est là que vous devez vous rappeler que rien ne peut vous détourner de votre objectif".