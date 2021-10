OM : William Saliba a réalisé "le meilleur match de sa carrière" face au PSG

Auteur d'un retour héroïque sur Kylian Mbappé, le jeune défenseur central était fier de sa performance après la rencontre.

Du haut de ses 20 ans et pour son premier Classico face au Paris Saint-Germain, William Saliba a réalisé une performance taille patron. L'ancien défenseur de l'AS Saint-Etienne, appartenant désormais à Arsenal et étant prêté à l'OM, a réalisé un très bon match et a été très solide face au trio offensif redoutable du PSG. Le natif de Bondy s'est d'ailleurs mis en évidence avec un retour crucial sur Kylian Mbappé qui filait seul au but.

L'international espoirs français n'a pas paniqué et a résisté à la vitesse du champion du monde 2018. William Saliba est intervenu avec un tacle risqué puisqu'il aurait pu être exclu, voir même provoquer un penalty, si jamais il n'avait pas touché le ballon, mais le défenseur de 20 ans a totalement maîtrisé son geste et a finalement enrayé la contre-attaque du PSG. En zone mixte après la rencontre, il a reconnu avoir réalisé son meilleur match en carrière.

"J'ai vu qu'il a fait l'appel, donc je me suis dit, soit je prends le rouge, soit je prends le ballon. J'ai bien taclé le ballon donc voilà... C'est le meilleur match de ma carrière, jouer un Classico au Vélodrome devant cette ferveur. Aujourd'hui, on a fait match nul, ce n'est pas si mal que ça. Il nous a manqué un peu d'efficacité, mais dès mercredi on va essayer d'amener les trois points", a avoué le défenseur central de l'Olympique de Marseille.

"Il y a un petit regret, avec le rouge, on aurait aimé prendre les trois points"

"C'était un très bon match, ils ont marqué le premier but hors-jeu, nous on a égalisé mais il y avait hors-jeu aussi. C'était un très bon match avec des occasions de part et d'autre. Après avec ce rouge, on espérait ramener les trois points mais bon on a fait match nul, il ne faut pas cracher dessus et il faut aller de l'avant. Il y a un petit de regret, car avec ce rouge, on aurait espéré prendre les trois points, mais on a fait match nul et il ne faut pas cracher de dessus. Ce n'est pas si mal que ça", a ajouté William Saliba.

"Ils ont pris le rouge, il restait 35 minutes. Au début on avait la possession, ensuite même à dix ils arrivaient à faire tourner le ballon. Devant ils ont les meilleurs joueurs du monde, il fallait rester concentré. On pouvait mettre ce but vu qu'ils étaient un de moins. Même à dix, ils arrivent à conserver le ballon et à attaquer. Le plus important, c'est qu'on ait pas pris de but. Dans l'ensemble on a fait un bon match. On a montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout, c'est ça qu'on veut ici", a conclu le défenseur français.

Le message est clair que ce soit à titre individuel ou collectif, William Saliba est heureux de la copie rendue face au Paris Saint-Germain, mais il se projette déjà sur la prochaine rencontre de championnat face à l'OGC Nice en cours de semaine. Un match qui sera important dans la course au podium. L'Olympique de Marseille affrontera ensuite Clermont dimanche prochain en Ligue 1.