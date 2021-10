Pochettino, Payet et les réactions après OM - PSG (0-0)

L’OM et le PSG se sont quittés dos à dos ce dimanche au Vélodrome. Les différents acteurs ont semblé se contenter de ce résultat.

Marseille et Paris ne sont pas parvenus à se départager ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome . Il y a eu 0-0 à la fin. Avec un homme en plus, l’OM aurait pu s’imposer mais il n’a pas réussi à faire la différence devant. Les Phocéens ne faisaient cependant pas la fine bouche au sortir de la partie. Les Franciliens semblaient, aussi, contents de ce résultat au vu des circonstances.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « La performance a été bonne, sachant qu’on a joué 40 minutes à dix. On voulait gagner, c’était l’idée. Mais finalement on est content de cette performance. Le quatuor offensif ? Ils ont bien joué. Ça a été un très bon match, avec de bonnes séquences. Il nous a juste manqué de marquer. Je suis plutôt content, car c’était compliqué. L’équipe a montré du caractère en jouant à dix. On a montré de l’identité et du style ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On était venus chercher les 3 points, vu les circonstances c’est un point. Mais avec le carton rouge pris, c'était difficile d’aller chercher la victoire. En première période, on a eu des occasions, mais on ne les a pas concrétisées. Mais on a aussi réussi à ne pas prendre de but. A la fin, c'était plus équilibré. On leur a laissé un peu le ballon. Un visage solidaire de notre part ? Oui, c'est le point positif. C'est difficile avec un homme en moins. Mais on a continué avec la même stratégie. On a vu tout le monde se donner à fond pour bien défendre, tout en essayant d'aller chercher ce but. »

Mattéo Guendouzi (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Le sentiment qui domine ? Dans l’ensemble, on a fait un bon match quand même. On a eu pas mal de bonnes situations. C’est un point de pris, on méritait les trois car on était au-dessus d’eux mais on a manqué de réalisme. Le rouge de Hakimi ? Oui, il y est. Car s’il n’attrape pas Cengiz Under, il y a eu but. Les arbitres n’ont pas été favorables avec nous. Le point pris ne nous suffit pas, car on en veut toujours plus. Mais c’est de bon augure pour la suite du championnat. »

Dimitri Payet (attaquant de l’OM sur Amazon Prime) : « Je voudrais remercier les supporters qui sont venus en nombre, et qui ont fait que c’était un match animé. Mais il y a eu encore des incidents alors qu’on en a parlé avant le match. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a qui n’ont pas été exemplaires. Ils savent ce qu’on risque et c’est désolant (…) Trop frileux à 11 contre 10 ? Oui, au lieu d’appuyer et aller les chercher, on a plus calmé. Je ne saurais pas l’expliquer. On aurait dû aller de l’avant un peu plus. Mais il ne faut pas oublier qu’avec leurs trois de devant, il faut faire le travail défensif. On avait le cul entre deux chaises. Il faut se satisfaire du nul. Le PSG, ça reste le PSG, car ce soir aucune des deux équipes ne méritaient de l’emporter. Ça reste un point de pris et on continue notre marche en avant (...) Personnellement, en 1e mi-temps, j’ai été décevant, j’ai manqué de justesse. Il a manqué ce petit quelque chose pour faire basculer le match ».

Arkadiusz Milik (attaquant de l’OM sur Amazon Prime) : « On a partagé les points. La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu et eu quelques occasions. On aurait pu gagner. Mais on partage des points face à une bonne équipe. Le but annulé ? J’étais très heureux. C’est très décevant ce genre de choses. La VAR fait partie du football maintenant, on doit l’accepter. L’atmosphère ? C’était fou pendant le match. J’ai joué dans beaucoup de stades, mais ici c’est vraiment spécial. »

Jorge Sampaoli (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « C’était un match intense. La 1e période, on a essayé d’avoir le contrôle. On a eu quelques situations. Chacun a eu sa mi-temps. C’était un match difficile. On n’a pas gagné, mais on n’a pas perdu non plus. On doit continuer à travailler pour essayer de s’améliorer ».