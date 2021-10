Expulsé en début de seconde période, le Marocain a empêché le club de la capitale de maintenir son emprise sur le match.

Quand toutes les stars n’étaient pas encore là, ce PSG s’en remettait à quelques joueurs dont le début de saison a été tout bonnement remarquable. Parmi ces héros d’un moment, on trouvait Ander Herrera, Idrissa Gueye, Kylian Mbappé, bien sûr, mais aussi Achraf Hakimi. Tous principaux buteurs d’un Paris pas toujours inspiré dans le jeu mais décisif par d’autres biais que sa ligne d’attaque.

Maintenant que les étoiles sont là, où sont passés ceux qui brillaient tant dans les premiers matchs du club de la capitale ? Idrissa Gueye, dont on soulignait il y a peu l’apport offensif, a quelque peu baissé de pied. Et ce n’est pas son entrée, ce dimanche soir, quelques jours après une prestation insipide face à Leipzig (3-2) qui fera penser le contraire.

Ander Herrera, lui, est allé s'asseoir sur le banc lorsque Paris ne joue qu’avec deux milieux, quand Mbappé reprend doucement sa marche en avant. Et Hakimi dans tout ça ? Le Marocain paraît lui aussi traverser une période complexe avec Paris, alors qu'il reste extrêmement performant avec son équipe nationale. À Rennes, le premier but est venu de son côté et mardi soir en Ligue des champions, il a fallu attendre le passage à trois axiaux pour le voir monter.

Monsieur Bastien a finalement changé sa décision

À Marseille, ce dimanche soir, sa première période fut tranquille. Aussi bien sur le plan défensif qu’offensif. À l’exception d’une montée tranchante et d’un retour sur Cengiz Under, finalement signalé en position de hors-jeu, on a rarement vu le Marocain répéter les sprints comme il en a l’habitude.

L’action sur laquelle il a été le plus en vue dimanche soir fut donc ce retour qui fit basculer le Classique. On jouait la 55e minute, quand sur un corner parisien, Nuno Mendes manquait sa transmission vers Neymar. Marseille partait en contre et Hakimi revenait à grandes enjambées sur Cengiz Under, en position de dernier défenseur, avant de le pousser à l’entrée de la surface parisienne.

Monsieur Bastien sifflait d’abord une faute en faveur du Parisien, avant d’écouter le VAR et de voir l’action sur son écran de contrôle. Sa décision fut rapide : carton rouge logique et Paris se retrouvait à dix dans un match qu’il avait globalement dominé sans pour autant multiplier les occasions franches. Un fait de match regretté par son capitaine Marquinhos après la rencontre. "C'est difficile avec un homme en moins", a reconnu le Brésilien au micro de Prime Vidéo, frustré. Face à Lille vendredi, Paris devra se passer du Marocain. Peut-être une bonne manière de le faire souffler.