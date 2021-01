OM - Villas-Boas se voit partir en juin, et annonce une révolution

En conférence de presse, André Villas-Boas a fait part de son pessimisme quant à son avenir sur le banc marseillais.

L’Olympique de Marseille est bel et bien à la recherche d’un entraîneur. Les récentes rumeurs sur Lucien Favre étaient-elles donc fondées ? À priori : André Villas-Boas ne sera pas sur le banc marseillais la saison prochaine. Ou il ne s’imagine pas l’être, tout du moins.

Villas-Boas : "Il n'y a plus rien avec mes agents"

C’est en tout cas ce que le technicien marseillais a annoncé ce vendredi en conférence de presse. Auteur d’une campagne médiocre en Ligue des Champions et d’une triste série de trois défaites consécutives en Ligue 1 récemment, AVB estime ne pas avoir rempli les objectifs.

"Je ne demande rien. Avec notre position au classement, c'est plutôt normal. En juin, c'est terminé ? Je pense, oui. On pense tous que ça va se passer comme ça. Il n'y a plus rien avec mes agents. Mais c'est normal, on est très loin des objectifs de la saison", a expliqué AVB en conférence de presse.

Villas-Boas prépare les bases de la révolution Longoria

Pour rappel, l’OM a terminé bon dernier de son groupe en Ligue des Champions, tout en décrochant l’historique record" de 13 défaites consécutives en C1. Et ce n’est pas l’actuelle sixième place marseillaise en L1 qui poussera la direction à reprendre les négociations avec Villas-Boas.

À priori, le technicien portugais va dire adieu à l’OM. Au contraire de Pablo Longoria, lequel semble entamer une véritable révolution à l’OM, en témoigne l’arrivée de Milik et les départs de joueurs «boulets» comme Kevin Strootman et Kostas Mitroglou. Une thèse confirmée par AVB : à Marseille, le changement, c’est maintenant.

"La prochaine année, c'est l'année zéro pour le club. Ça va être un nettoyage total. C'est à moi de préparer de bonnes bases pour la suite", a-t-il conclu. Avec une qualification en Ligue des Champions pour son successeur ? La tâche s’annonce ardue, mais pas impossible.