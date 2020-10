OM, Villas-Boas peste contre la suspension de Payet

L’entraineur de l’OM, André Villas-Boas, n’a absolument pas digéré la suspension de deux matches infligée à Dimitri Payet.

Pour sa grosse semelle sur Léo Dubois, à l’occasion du dernier OL – OM, Dimitri Payet a écopé d’une suspension de deux matches plus un autre en surpris de la part de la commission de discipline de la Ligue. Une sanction jugée disproportionnée par son entraineur André Villas-Boas.

En conférence de presse ce jeudi, le coach portugais a tenu à faire part de son mécontentement par rapport à ce verdict : « On a pensé à faire appel au CNOSF. Le problème est que c’est considéré comme une faute grave donc il y a peu de chances pour faire appel. En comparaison à d’autres cas cette saison – Girotto, Aouar – qui étaient agressifs, pour moi c’est abusé ».

L'article continue ci-dessous

« On dirait que Payet paye toujours pour les autres »

AVB a poursuivi en indiquant que Payet pâtit d’un traitement trop sévère de la part de la Ligue en raison des suspensions précédentes qu’il a pu avoir. « On dirait que Payet est toujours dans le viseur de la commission de discipline de la Ligue, et je trouve ça inquiétant », a-t-il déploré. Pour rappel, en septembre 2019, le Réunionnais avait pris quatre rencontres pour insultes à l’encontre de l’arbitre (lors du OM- ).

Plus d'équipes

Villas-Boas a ensuite conclu son intervention en livrant un avis personnel. Pour lui, les arbitres de dégainent trop facilement les cartons rouges. « En , il y a trop de cartons rouges, tout le temps, a souligné l’entraineur phocéen. Il y a une suspension pour trois jaunes donc les meilleurs joueurs ne sont jamais sur la pelouse. C’est vrai que les images de l’action sont dures mais Payet n’a pas l’intention de faire mal à Dubois. Deux matchs plus un avec avec sursis, c’est exagéré. Je suis désolé pour lui, on a décidé de ne pas faire appel. C’est dur pour lui, on dirait qu’il paye toujours pour les autres ».