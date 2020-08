OM, Villas Boas : "Il y a quand même du positif"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille était satisfait après la victoire de son équipe et a envoyé un message à ses dirigeants pour le mercato.

L' a parfaitement réussi son entrée en matière en . Sur la pelouse de Brest, privé de certains joueurs n'ayant pas totalement récupéré du Covid-19, l'OM a vite pris les commandes grâce à Florian Thauvin et un but de Caleta-Car. En seconde période, les Phocéens se sont fait peur avant de tuer le match grâce à leur défenseur central croate. En conférence de presse, après la rencontre, André Villas-Boas a préféré garder le positif après cette victoire.

"Oui, on s'est mis nous-mêmes en difficulté, deux fois. À 2-0, et quand l’adversaire revient à 3-2. On semblait contrôler le match à 2-0 et à 3-1, mais on a commis des erreurs. Brest a bien joué, c’est une équipe que j’apprécie beaucoup. On a bien défendu, on a su être efficace, mais on a souffert aussi. On prend 3 points, on commence bien le championnat contrairement à la saison dernière. C’est toujours un voyage difficile, je suis donc content du résultat. On doit améliorer des choses dans la performance, mais il y a quand même du positif", a expliqué André Villas-Boas.

Villas Boas attend un attaquant

"Rien n'a changé pour l'OM à l'intersaison ? J’espère que c’est une bonne chose. On a dû faire quatre changements pour apporter un peu de fraîcheur à une équipe qui a raté des entraînements et des matches en raison du Covid-19. Cette trêve arrive bien pour nous pour bien préparer le match contre le PSG. On a déjà eu huit cas positifs, ils s’en sont bien sortis et leur famille aussi. Ce sont des joueurs importants pour nous. On a déjà passé ça. J’espère que cela ne va pas trop nous perturber. On va jouer contre Nîmes vendredi prochain pour se préparer à affronter Paris et mettre des choses en place pour être prêts pour la série de trois matches à domicile", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

André Villas-Boas a envoyé un message à ses dirigeants et espère que ces derniers investiront pour recruter un attaquant : "Non, on ne recherche pas un joueur libre et expérimenté en attaque. On a fait un joueur en prêt, un joueur libre, et maintenant, je pense qu’on peut investir de l’argent pour ce poste. On va voir si on peut boucler un recrutement. On a des options avec Valère (Germain) et Marley (Aké), mais on cherche un autre attaquant.

Au micro de Téléfoot, quelques minutes plus tôt, le Portugais avait confirmé l'arrivée de Yuri Nagatomo : "Nagatomo est arrivé aujourd’hui. On cherchait un joueur expérimenté. Il a joué douze matchs de ces dernières saisons. C’est un capitaine, un leader de vestiaire. Il parle plusieurs langues. Ce sera la doublure d’Amavi. Maintenant, on va entamer des discussions avec Amavi pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2021".