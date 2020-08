Brest-OM - Les Marseillais lancent leur saison (2-3)

Dans un match particulièrement animé, l'OM a pu compter sur Florian Thauvin et Caleta-Car, auteur d'un doublé, pour glaner une première victoire.

La saison est lancée du côté de Marseille. Touché par plusieurs cas de Covid-19 ces dernières semaines et dans l'incapacité de disputer sa première journée de contre Saint-Etienne, le club olympien est allé chercher une première victoire sur la pelouse de Brest ce dimanche soir, grâce notamment à un très bon Florian Thauvin, de retour après une saison (quasi) blanche. Duje Caleta-Car s'est offert un doublé sur coups de pied arrêtés.

Ce sont pourtant les Bretons qui sont les plus incisifs en début de rencontre, mais Gaëtan Charbonnier envoie sa tentative en tribunes alors qu'il était en position favorable (11e). Une première alerte qui a finalement pour effet de réveiller les Marseillais.

Benedetto chauffe les gants de Larsonneur (14e), avant que Faivre ne voit sa belle frappe passer de peu à côté dans la minute suivante (15e). Le match est rythmé, et c'est finalement Florian Thauvin qui va faire la première différence. Trouvé par Sanson dans son couloir droit, il repique dans l'axe et enroule du gauche dans le petit filet opposé pour ouvrir le score (0-1, 19e).

Brest aura beaucoup tenté

Morgan Sanson réclame ensuite un penalty sur une incursion dans la surface brestoise, mais c'est finalement sur coup-franc que les hommes d'André Villas-Boas vont doubler la mise quelques minutes plus tard. Le bon centre de... Thauvin trouve Caleta-Car qui conclut de près. D'abord signalé hors-jeu, le défenseur croate voit finalement son but accordé après intervention de la vidéo (0-2, 27e).

Malgré ces deux buts de retard, Brest continue de jouer et va finalement être récompensé juste avant la pause, après plusieurs situations. Dans la foulée d'une percée depuis la droite, le ballon revient sur Faivre, qui crucifie Mandanda en première intention (1-2, 45e+1).

Au retour des vestaires Marseille laisse de plus en plus le ballon aux locaux et opère en contre. En face, Brest continue de se montrer régulièrement dangereux, mais Mandanda s'interpose devant Perraud (58e), avant de voir Cardona se louper complètement alors qu'il avait été parfaitement trouvé en retrait (60e).

Thauvin - Caleta-Car, duo gagnant

Le but de Charbonnier est ensuite logiquement refusé pour un hors-jeu préalable de Cardona (64e), avant que l'ancien montpelliérain ne loupe une nouvelle fois l'égalisation au terme d'un contre parfaitement mené (65e).

Dans une fin de match totalement folle, Brest tient le ballon et continue de pousser pour recoller au score. Mais les hommes de Dall'Oglio sont finalement punis sur un nouveau coup-franc frappé par Florian Thauvin et repris de la tête par Duje Caleta-Car, pour un joli doublé (1-3, 80e). Le même Florian Thauvin qui est tout proche du triplé de passes décisives quelques instants plus tard, mais Balerdi ne cadre pas sa tête (84e).

Charbonnier relance une dernière fois le suspens, à la réception d'une bonne remise de Faussurier (2-3, 89e), mais sans que les Bretons ne parviennent à revenir.

Un succès qui permet aux Olympiens de remporter une première victoire pour lancer une saison qui les verra renouer avec la , fin octobre. Ils ont désormais rendez-vous avec le PSG le 13 septembre prochain pour le Clasico. Côté Brest, ce sera un déplacement à , avec déjà l'obligation de prendre des points après deux défaites inaugurales.