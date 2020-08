OM - Touché par le Covid-19, Mandanda raconte son isolement

Testé positif au Covid-19, Steve Mandanda a passé une semaine à l’isolement. Dimanche, il devrait être au rendez-vous face à Brest.

L’ a retrouvé son historique gardien. Testé positif au Covid-19, Steve Mandanda va mieux après une grosse semaine passée à l’isolement, en témoigne sa présence en conférence de presse ce samedi.

"Je me sens très bien, j'ai été mis un peu à l'isolement pendant une semaine mais je n'ai pas été affaibli, j'ai repris mardi en faisant des séances individuelles et je me sens très bien", a expliqué l’international français avant de raconter sa mise à l’écart.

"Pendant une semaine, on doit faire attention au moindre effort"

"Pendant une semaine, on doit faire attention au moindre effort, a-t-il poursuivi. J’ai pris mon mal en patience et dès que j'ai eu le feu vert des médecins, j'ai pu ressortir et c'était la meilleure chose."

Une excellente nouvelle pour l’OM, qui entamera sa saison de ce dimanche (21h) à Brest. Désormais remis du virus, Mandanda devrait bien être titulaire pour l’occasion.