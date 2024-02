OM – Villareal : Les morts forts de Jean-Pierre Papin sur Marcelino

Jean-Pierre Papin a tenu des propos forts sur Marcelino en vue des retrouvailles entre l’OM et le technicien espagnol.

L’Olympique de Marseille retrouve enfin le sourire. Sous la houlette de leur nouvel entraineur, Jean-Louis Gasset, les Phocéens ont disposé du Shakhtar Donetsk en barrage retour de la Ligue Europa, jeudi (3-1). Qualifié en 8es de finale de la C3, l’OM affrontera au prochain tour, Villareal, entrainé par son ancien entraineur, Marcelino. Un homme sur qui Jean-Pierre Papin a un avis tranché.

Jean-Pierre Papin adoube Marcelino

Entraineur de l’OM en début de saison, Marcelino n’a pas plus tenu plus de deux mois. L’entraineur espagnol a rendu son tablier après des mésententes avec les supporters qui s’en étaient pris aux dirigeants. Ensuite, Marcelino a rebondi du côté de Villareal avec qui il occupe la 13e place de Liga avec 26 points. Qualifié en 8es de finale de la Ligue Europa, le Sous-Marin jaune est tombé sur l’OM à l’issue du tirage au sort de la C3 effectué vendredi.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ancien conseiller sportif de l’OM, Jean-Pierre Papin ne retient que du positif du passage de Marcelino sur le banc du club marseillais. « Moi, je retiens juste le fait qu’il est parti sans avoir perdu le moindre match. Dans le contexte où il était c’était compliqué. Mais le football, c’est comme ça. Quelques fois, on fait bien les choses et ça ne marche pas », lance JPP au micro de Canal+.

Papin annonce une fin de saison folle à l’OM

La victoire face au Shakhtar Donetsk a servi à calmer les tensions dans la cité phocéenne. Mais l’OM est toujours dans une mauvaise posture en Ligue 1 et devra se relancer dès ce weekend. Le club compte décrocher une place qualificative pour l’Europe la saison prochaine tout en allant loin dans en C3. Des objectifs que Marseille fera tout pour atteindre à en croire Jean-Pierre Papin.

Getty

« Le championnat, c’est la base. Si on veut retourner en Coupe d’Europe, il faut qu’on arrive à atteindre une place qualificative. Mais la Coupe d’Europe, on y est, on s’est qualifié et jusqu’à preuve du contraire il faudra venir nous battre », confie l’ancien international français.

Papin dément une envie de reprendre le poste d’entraineur de l’OM

Entraineur de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin aurait voulu récupérer l’équipe première après le départ de Gattuso. Selon La Provence, l’ancien coach de Lens et Strasbourg aurait été déçu de voir le poste revenir à Jean-Louis Gasset. De simples spéculations selon le principal concerné qui valide le choix de Gasset.

« Non, pas du tout. Moi, j’étais avec mes gamins. Et ça se passe plutôt pas mal pour moi. Le choix des dirigeants s’est porté sur Jean-Louis Gasset. Je pense que c’est un très bon choix, car Jean-Louis a une expérience incroyable. Il l’a prouvé hier, il a redonné ce petit morceau de confiance qu’on avait perdu. Et la victoire contre le Shakhtar nous a fait beaucoup de pied », conclut JPP.