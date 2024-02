Europa League : L’OM retrouve Marcelino et Villarreal

L'OM défiera Villarreal en 8es de la Ligue Europa. L'occasion de retrouver son ex coach, Marcelino.

En 8es de finale de l’Europa League, l’OM va défier Villarreal les 7 et 14 mars prochain.

Marcelino de retour à Marseille

L’OM connait son adversaire en 8es de finale de la Ligue Europa. Un opposant qui lui opermettra de faire des retrouvailles. Ça sera Villarreal. De quoi offrir l'opportunité aux Phocéens de retrouver leur ancien coach Marcelino.

Le coach espagnol était en charge de la formation olympienne en début de saison. Il n’est resté que deux mois avant de partir à la suite notamment d’une entrevue remarquée entre les supporters et la hiérarchie phocéenne. Il est d'ores et déjà certain que son retour au Vélodrome, programmé le 7 mars prochain, sera très attendu.

Après avoir obtenu le scalp du le Shakhtar Donetsk en barrages, l’OM voudra poursuivre son odyssée. Sous la férule de son nouveau coach Jean-Louis Gasset, les Olympiens aimeraient bien aller au bout. Finalistes malheureux en 1999, en 2004 et en 2018, les Marseillais y croient très fort cette fois-ci.